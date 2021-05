Opera podporuje kryptointernet a doménu .crypto. Můžete si zaregistrovat třeba adresu jsem.crypto

Opera se nikdy nebála technologických novinek. Jako jeden z prvních prohlížečů v dávné minulosti zpopularizovala prohlížení v tabech, pak do sebe integrovala VPN klient a také začala jako jedna z prvních blokovat reklamu.

Teď to kluci a holky z někdejší norské ikony zkoušejí s Web3. Co to má být? Web založený na decentralizovaných technologiích okolo P2P, blockchainů a kryptoměn. V praxi to znamená, že Opera upevnila partnerství s registrátorem Unstoppable Domains a podporuje surfování na P2P protokolu IPFS (InterPlanetary File System).

Opera podporuje surfování na kryptowebu:

Těžko říci, jestli má být zrovna toto vylepšení zabijákem konkurence – na 99,9 % asi ne, nicméně když už si Operu stáhnete a nainstalujete v nejnovější verzi, můžete do adresního řádku napsat třeba helloweb3.crypto nebo cryptofinally.crypto a stránky z paralelního World Wide Webu se skutečně načtou a zobrazí.

Zajímavá technologie pro pár ortodoxních nadšenců?

Má to jeden háček, .crypto domén je totiž jako šafránu, takže není moc kde surfovat. Právě proto Opera láká k nákupu těchto domén skrze partnerského registrátora.



Kryptoadresa ipfs://cryptofinally.crypto

Tyto domény jsou poněkud dražší, jejich výhodou je ale to, že se na rozdíl od DNS systému z běžného internetu nejedná o pronájem na rok či déle, ale doménu získáte navždy.

Vlastnictví bude trvale zapsáno do blockchainu a doména bude dostupná skrze decentralizovaný systém, takže vám ji ani nikdo nemůže vzít, zablokovat apod.



Cena za doménu .crypto není jednotná. Autoři vše nacenili pomocí atraktivity jednotlivých výrazů. A tak to může být 40 i 2 400 dolarů.

Všechno je to sice z technologického pohledu opravdu zajímavé, ale opět platí, že se jedná o paralelní internet k tomu současnému a chybí mu veškerý ostatní ekosystém. Není tam žádný Google, který by vaše stránky na doméně .crypto indexoval, a stejně tak tento systém nepodporují ostatní webové prohlížeče.

Bezesporu zajímavá technologie je tak odsouzena k nezdaru, protože v praxi nadchne jen pár ortodoxních fanoušků kryptosvěta. Na stranu druhou, to samé před mnoha lety psala média i o Bitcoinu.