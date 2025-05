Opera se vrací k placeným prohlížečům. Neon s integrovanou AI za vás bude psát, klikat nebo nakupovat

Opera se tak trochu vrací do 90. let, kdy přinesla inovativní prohlížeč a nechala si za to zaplatit. Oznamuje totiž další specializovaný software, který bude dost inovativní a který rovněž nebude zdarma. Operu Neon.

Neon už coby experiment fungoval před mnoha lety, teď se vrací v úplně jiné podobě. Opera jej popisuje jako první „agentní prohlížeč“. Bude tedy chytrý, autonomní, zkrátka s integrovanou AI, které budete dávat příkazy a ona je bude přímo na webových stránkách vykonávat.

O prvenství můžeme mít pochybnosti, protože se ještě nedá vyzkoušet a stejným směrem se vydávají i jiní. Edge, Chrome a Safari integrují AI, ale zatím slouží jen pro souhrny textu apod. Ale Comet od Anthropicu (tvůrce Claude AI), Fellou nebo Dia už mají umělé inteligenci zpřístupnit ovládání celého prohlížeče, a tím i kontrolu nad zobrazenými weby.

Opera Neon bude za předplatné, jehož výši zatím neznáme. Pravděpodobně to bude někde okolo 20 dolarů měsíčně, kolik stojí chatboti. Nedočkaví uživatelé se mohou zapsat na čekací listinu.

Co všechno má umět, takto funkce popisuje sama Opera.

Odpovědi v reálném čase – Získejte aktuální informace z webu o čemkoli, od nejnovějších zpráv až po specifické zajímavosti, přímo ve svém prohlížeči.

– Získejte aktuální informace z webu o čemkoli, od nejnovějších zpráv až po specifické zajímavosti, přímo ve svém prohlížeči. Snadná správa karet – Zavřete, seskupte, uložte nebo připněte karty pomocí jednoduchých příkazů. Udržte si v prohlížeči pořádek stejně jako v hlavě.

– Zavřete, seskupte, uložte nebo připněte karty pomocí jednoduchých příkazů. Udržte si v prohlížeči pořádek stejně jako v hlavě. Generování a analýza obrázků – Vytvářejte obrázky podle zadání nebo nahrajte vlastní a okamžitě získejte přehled. Vizualizace bez záhad.

– Vytvářejte obrázky podle zadání nebo nahrajte vlastní a okamžitě získejte přehled. Vizualizace bez záhad. Hlasová a vícejazyčná podpora – Mluvte nebo poslouchejte. Čtěte nebo překládejte. Chat rozumí více než 50 jazykům a tomu, jak je lidé skutečně používají.

– Mluvte nebo poslouchejte. Čtěte nebo překládejte. Chat rozumí více než 50 jazykům a tomu, jak je lidé skutečně používají. Autonomní interakce s webem – Procházejte stránky, vyplňujte formuláře a dokončujte úkoly bez neustálého klikání tam a zpět.

– Procházejte stránky, vyplňujte formuláře a dokončujte úkoly bez neustálého klikání tam a zpět. Chytré delegování úkolů – Pověřte prohlížeč opakujícími se činnostmi, jako je rezervace, nakupování nebo registrace. On se postará o rutinu.

– Pověřte prohlížeč opakujícími se činnostmi, jako je rezervace, nakupování nebo registrace. On se postará o rutinu. Uživatel má kontrolu – Vždy máte hlavní slovo. Neon AI agent pracuje transparentně a ukazuje každý krok, takže máte vše pod dohledem.

– Vždy máte hlavní slovo. Neon AI agent pracuje transparentně a ukazuje každý krok, takže máte vše pod dohledem. Autonomní plnění úkolů – Analyzujte data, tvořte nástroje, pište rozsáhlé texty a vyvíjejte kód bez neustálého vedení za ruku.

– Analyzujte data, tvořte nástroje, pište rozsáhlé texty a vyvíjejte kód bez neustálého vedení za ruku. Inteligence napříč nástroji – Neon AI zvládá text, data, vizuály i kód a vybírá správný nástroj pro každý úkol.

– Neon AI zvládá text, data, vizuály i kód a vybírá správný nástroj pro každý úkol. Opakovatelné pracovní postupy – Chcete vidět, jak se postupovalo od bodu A do bodu B? Přehledy vám ukážou celý proces krok za krokem.

Ze screenshotů Neon nevypadá jako běžný prohlížeč. Na hlavní stránce není adresní řádek, ale pole pro chatování, kde se budete ptát a rozkazovat. Prohlížeč po spuštění uživatele vyzve ke třem činnostem – Chat (odpověz), Do (proveď) nebo Make (vytvoř). Jak to bude fungovat v praci, na kterých AI modelech Neon stojí a jaké budou jeho limity, to se dozvíme až později.