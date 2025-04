OpenWrt chystá druhý router pro kutily. Tentokrát špičkový s Wi-Fi 7 a rychlým Ethernetem

Dvacet let připravovali software pro zařízení od TP-Linku, Asusu a dalších značek. Loni však autoři systému OpenWrt loni uvedli první hardware, Wi-Fi router One určený pro kutily všeho druhu. A nebude jediný, vývojáři totiž schválili přípravu druhého, který ponese prostý název OpenWrt Two.

Na prvním modelu se šetřilo, cílem bylo dostat prodejní cenu ke 100 dolarům. Dvojka by měla stát okolo 250 dolarů a když to dobře půjde, k dispozici by měla být před koncem roku 2025. O výrobu se tentokrát nebude starat Banana Pi, ale GL.iNet.

Základem bude čip MediaTek MT7988 podporující Wi-Fi 7 s propustností až 36 Gb/s. Podporovat má 2,4-, 5- i 6GHz pásmo. Nabídne jeden port SFP (10 Gb/s), jeden 5Gb/s Ethernet, čtyři 2,5Gb/s a jeden či dva 1Gb/s. Bližší specifikace zatím neznáme. První generace ale byla hodně modulární a měla několik rozšiřujících portů a slotů, mj. pro vložení SSD.