OpenAI žádá o ochrannou známku na GPT-5 a začíná vážně mluvit o superinteligenci

S letošním rozpukem generativních umělých inteligencí se sama laboratoř OpenAI možná trošku zalekla vlastního úspěchu a byla jedním z těch, kteří žádali přísný dohled nad dalším vývojem a stanovení bezpečnostních standardů.

Takže zatímco model GPT-4 dorazil relativně rychle po GPT-3.5, na další generaci čekáme poměrně dlouho.

Code Interpreter je svým způsobem GPT-4.5

Podle mnoha pozorovatelů tu ale vlastně už je – byť neoficiálně. Za faktickou AI úrovně GPT-4.5 totiž považují speciální verzi modelu GPT-4 Code Interpreter, která je součástí předplatného ChatGPT Plus.



GPT-4 Code Interpreter vede dialog sám se sebou a snaží se vyřešit zadaný úkol programováním v Pythonu. Tím pádem dokáže do jisté míry překonat limity své vlastní znalosti uložené v neuronové síti

Něco na tom bude, s využitím vrstvy Code Intepreter se totiž může model GPT-4 bavit sám se sebou a to, co neví, si jednoduše pokusem a omylem doprogramuje. Z bezpečnostních důvodů ale jen jednorázově a bez přístupu k internetu.

OpenAI chce ochrannou známku na GPT-5

Ale co ten bájný model GPT-5, o kterém se v kuloárech mluví už od chvíle, kdy se na scéně objevila Čtyřka? Jistou nadějí, že se asi na něčem pracuje, se stal letošní 18. červenec.



Přihláška ochranné známky GPT-5

Tehdy si totiž OpenAI zažádalo o ochrannou známku u amerického patentového úřadu USPTO právě na slovní spojení GPT-5. Přihlášku najdete pod číslem 98089548.

Podle některých odvážných (a ničím nepodložených) tvrzení z Twitteru bychom se mohli GPT-5 dočkat někdy na přelomu roku, přičemž prý dosáhne opět výrazného kvalitativního posunu. To všechno je ale opravdu jen šuškanda.



Znění ochranné známky

Skeptici naopak upozorňují, že to může být pouze obrana před případnými pokusy ostatních, jak využít mánie okolo GPT. Čili aby spojení GPT-5 nepoužíval nikdo jiný.

Superinteligence ještě v tomto desetiletí?

Na stranu druhou, jeden z posledních příspěvků na blogu OpenAI dává tušit, co se děje za dveřmi laboratoře. Zkraje letních prázdnin totiž organizace oznámila, že věnuje celou pětinu výpočetního výkonu týmu, který se bude věnovat superalignmentu.



OpenAI věří, že se superinteligence dočkáme ještě v této dekádě

AI alignment je snaha o to, aby se generativní AI chovaly tak, jak to chceme my. Tedy aby neškodily, aby jejich řešení vždy vedlo ke správnému výsledku a tak podobně. A zatímco ještě loni se v OpenAI bavili o AI a budoucím AGI alignmentu – tedy o bezpečnostním zajištění současné generace AI a té hypotetické obecné, která dorovná člověka ve všech rozumových aspektech, teď se chtějí věnovat rovnou alignmentu superinteligence.



OpenAI vyhradilo 20 % svých výpočetních zdrojů na výzkum, jak zajistit, aby se zatím stále hypotetická superinteligence chovala tak, jak chceme my – lidé

Čili zajištění bezpečnosti takové úrovně AI, která intelektuálně člověka výrazně přesahuje a které by mohla vlastním učením dosáhnout právě nějaká AGI. OpenAI se domnívá, že na základě současných úspěchů s GPT bychom se mohli dočkat superinteligence ještě v tomto desetiletí a velkých průlomů už v horizontu následujících čtyř let.

AI není perpetuum mobile. Potřebuje astronomické výpočetní prostředky (a investory)

Tedy pokud nevyschnou finanční zdroje. Superinteligence totiž bude k vývoji potřebovat mnohem větší výpočetní prostředky a zcela nové algoritmy a konstrukce integrovaných obvodů – třeba ty analogové. AI totiž opravdu není žádné perpetuum mobile, které se z ničeho nic zjeví v nejbližším datacentru.

Cílem podobných nadějných blogových zápisků je tedy nesporně také to, aby si OpenAI udrželo zájem investorů, konkurence totiž postupně sílí a už běh současných (a stále hloupých) generativních AI je šíleně drahý.

Vývoj je v každém případě překotný, a tak v OpenAI trošku přeskočili AGI a začali se věnovat rovnou superinteligenci. To by potvrzovalo i některé domněnky o tom, že už model GPT-5 by se mohl hodně přibližovat AGI.

Pokud by tomu tak bylo, zůstává otázkou, jestli a kde by vůbec dostal zelenou, jednotlivé země i celé bloky (EU) totiž připravují přísnou regulaci velmi pokročilých AI, které by se na scéně mohly začít objevovat v následujících letech.