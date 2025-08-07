OpenAI uvádí GPT-5. Je zdarma pro všechny a okamžitě překonává veškerou konkurenci

Velký důraz na rychlost, řešení složitých úloh a programování kompletních aplikací. To jsou hlavní novinky čerstvě představeného GPT-5.
Už je to přes dva roky, co OpenAI poprvé odhalila jazykový model GPT-4, spustila s ním službu ChatGPT Plus a odstartovala skutečný rozvoj inteligentních chatbotů. Před rokem přišla vylepšená verze GPT-4o zvládající text, obraz, zvuk i video a letos vylepšená verze 4.1 a GPT-4.5.
Aktuálně OpenAI nabízí tolik různých variant jazykových modelů umělé inteligence, že pomalu potřebujete umělou inteligenci, abyste se v nich vyznali.
|Model
|Kategorie / Popis
|GPT‑4.1
|Vlajkový multimodální model (text + obrázky), vysoký výkon a rozsáhlé kontextové okno.
|GPT‑4.1 mini
|Rychlejší, levnější verze GPT‑4.1, ale stále velmi schopná.
|GPT‑4.1 nano
|Nejrychlejší a nejlevnější z řady GPT‑4.1, vhodná pro technické a kódové úlohy.
|GPT‑4.5 (Orion)
|Novější generace pro textové i obrazové úlohy, méně chyb, dostupná od února 2025.
|GPT‑4o (Omni)
|Multimodální model (text, audio, obrázky), s podporou hlasu a emocí.
|o1, o1‑mini, o1‑pro
|"Reasoning" modely – zaměřené na komplexní logiku a vědu. Nejvýkonnější je o1-pro.
|o3, o3‑mini, o3‑pro
|Druhá generace reasoning modelů. Vylepšená přesnost a škálovatelnost.
|o4‑mini
|Nejnovější reasoning model pro široké použití (2025).
|gpt‑oss‑120b, gpt‑oss‑20b
|První open‑weight modely OpenAI od GPT‑2: volně dostupné, lze je spouštět lokálně. Menšímu 20b stačí 16 GB grafické paměti.
Jeden model vládne všem
Po tolika drobných meziverzích od uvedení GPT-4 se čekalo, s čím OpenAI přijde letos ve verzi GPT-5. Na „Pětku“ jsou kladena snad až přehnaná očekávání, takže jsme byli zvědaví, co skutečně nabídne a jak posune dál oblast umělé inteligence.
Zatímco GPT-3 odpovídalo jako průměrný středoškolák a GPT-4 jako chytřejší vysokoškolák, s GPT-5 dostanete experta s doktorátem ve všech oborech.
GPT-5 především nahradí všechny předchozí modely. Pro uživatele se tak vše citelně zjednoduší. Přesto přes API nové GPT-5 také existuje ve více variantách. Jejich názvy a určení alespoň už dávají větší smysl:
- gpt-5: Určený pro logické úlohy a úkoly vyžadující více kroků
- gpt-5-mini: Odlehčená verze s nižšími finančními náklady na provoz
- gpt-5-nano: optimalizovaná na rychlost a minimální dobu odezvy
- gpt-5-chat: navržená pro pokročilou přirozenou multimodální komunikaci s chápáním kontextu pro nejnáročnější aplikace
Pokud tedy využíváte hlavně ChatGPT, nebudete muset nic složitě přepínat. GPT-5 si samo vybere, zda má zvolit rychlou nebo promyšlenou odpověď. To navíc můžete sami ovlivnit v promptu prosbou o promyšlení. GPT-5 přitom dostanou i neplatící uživatelé ChatGPT, kteří nově budou moci vykládat v hlasovém režim s ChatGPT v řádu hodin. Platící uživatelé dostanou rychleji nové verze a štědřejší limity využití.
To až pokud vytváříte aplikaci využívající API od OpenAI, budete vybírat z nabídky ten model, který co nejlevněji dokáže generovat požadovaný výsledek.
Nově ChatGPT dostane napojení na Gmail a Google kalendář, tedy to, co umí Google Gemini delší dobu. Nejdřív to ale získají platící zákazníci, asi protože u nich víc hrozí odchod na konkurenční platformy.
Pokládáte dotaz, který vypadá jako pomoc při tvorbě bomby? ChatGPT vám nově odpoví spíš obecně a oklikou, než aby vás rovnou odmítl
Zapracovalo se i na bezpečnosti, kdy ChatGPT bude méně odmítat odpovědět na potenciálně škodlivé dotazy, ale spíše odpoví v obecnějším stylu než aby detailně popsalo třeba návod na výrobu bomby. Zlepšilo se i psaní textu, které je živější bez zbytečné obecně znějící vaty.
První místo v testech ihned po uvedení obsazuje GPT-5.
Výrazně se zlepšuje vytváření a porozumění stávajícího kódu při vytváření aplikací. V benchmarcích programování okamžitě skočilo na první místo. GPT-5 si dokáže samo odladit kód, nemusíte mu hlásit chyby, současně dostalo i „vkus“, aby vytvářelo esteticky lákavé aplikace. Můžete vše samozřejmě dalšími pokyny upravit, ale schopný lidský programátor nemusí mít automaticky cit pro vzhled a použitelnost, GPT-5 jej v tomto překoná.
GPT-5 startuje už nyní a postupně se lidem začne objevovat v ChatGPT. Představuje výrazný pokrok v umělé inteligenci na cestě k AGI. V této obecné umělé inteligenci ještě nejsme, ale GPT-5 odstraňuje řadu drobností, které jsme tak nějak časem už tolerovali, ale vždy byly pro nás jasným důkazem, že jde o výstup umělé inteligence. Samozřejmě takové časem najdeme i u GPT-5, zatím jde ale o reálný generační skok kupředu.