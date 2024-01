OpenAI spustilo GPT Store a má nové skupinové předplatné pro ChatGPT

OpenAI konečně spustilo svůj GPT Store. Je součástí ChatGPT pro předplatitele a souvisí s podzimní novou funkcí, ve které můžete vytvářet vlastní a specializované verze chatbota, které pak budete právě skrze katalog sdílet s ostatními.



OpenAI spustilo katalog ser specializovanými chatboty ve službě ChatGPT

V listopadu jsme si to vyzkoušeli na chatbotovi, který byl napojený na moji chytrou domácnost, kterou jsem pak mohl ovládat v přirozené češtině rovnou z rozhraní ChatGPT.

Vývojáře čeká odměna

Aby OpenAI motivovalo vývojáře takových odvozených chatbotů, během následujících měsíců představí program výdělků, ve kterém budou moci tvůrci získat nějaký ten peníz podle toho, jak moc budou ostatní používat jejich dílo publikované v katalogu.



Katalog specializovaných chatbotů a jeden z nich, který podle nahraného snímku naprogramuje webovou stránku

Týmové předplatné ChatGPT

Společně s katalogem OpenAI představilo takové nové skupinové předplatné ChatGPT Team, které doplňuje ještě vyšší ChatGPT Enterprise.

Zatímco základní Plus pro jednoho uživatele přijde na 20 dolarů měsíčně (bez DPH – po převodu očekávejte náklady okolo 500 korun), Team stojí 25 dolarů za uživatele (nejméně dva) a pozor, platí se ročně!



Předplatné Plus pro jednotlivce a nové Team pro dva a více uživatelů

Týmové předplatné nabízí to samé co Plus, navíc ale také vyšší kvóty pro pokročilé modely GPT-4, DALL-E a tak dále. Těm, kteří znají ChatGPT jen v bezplatném režimu, připomeneme, že v prémiové verzi mají k dispozici doplňky, ony specializované chatboty, generátor obrázků a pokročilý model GPT-4, který umí analyzovat nahraná data, ale také programovat a rovnou spouštět kód v Pythonu.

To v praxi znamená, že odpovědi na vaše otázky, na které sám neumí odpovědět přímo robot, dokáže občas naprogramovat a ze spuštěného kódu získá výsledek. Platí to třeba o nejrůznějších výpočetních úlohách, kreslení grafů a právě analýze dat z nahraných příloh.