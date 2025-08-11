OpenAI s nasazením GPT-5 tlačilo až moc na sílu. Teď couvá

GPT-5 je možná dosud nejpokročilejší velký jazykový model, ale ne všichni uživatelé jásají. Zejména ti s předplatným Plus mohou narazit na některé nepříjemnosti. Společnost OpenAI chtěla, aby lidé nemuseli hloubat, který model na který prompt použít, proto GPT-5 obsahuje rozhodovací router, jenž podle dotazu vybere, jestli má více přemýšlet. Jenže někteří si modely chtějí vybírat ručně.
Smysl to má zejména u Custom GPTs, kdy si předem nastaví, co potřebují. S příchodem GPT-5 se to rozbilo, protože jsou na výběr jen základní model a uvažovací GPT-5 Thinking. Není možné zvolit nějaký mini, případně starší generaci. A automatika se nechová vždy tak, jak by uživatel očekával.
Výběr modelů v ChatGPT Plus po přechodu na GPT-5
Souvisí to také s úpravou limitů. Doposud mohl ChatGPT Plus pracovat s 80 zprávami od GPT-4o za tři hodiny a 100 zprávami týden pro uvažovací model o3. GPT-5 je dočasně zvýšil na 160, resp. 200 zpráv, ale časem se vrátí k původním hodnotám. Může se však stát, že si uživatelé vyplýtvají limit na konverzace, kde by dřív schválně použili neomezené modely mini. Teď si mini ručně nezvolí, ale přepne se na něj automaticky po vyčerpání přídělu velkého modelu.
Jedno plus a jedno mínus bezplatné verze
Přísnější omezení se pak mimochodem aplikovaly na bezplatné účty ChatGPT. Doposud pro ně platilo 10 zpráv za 3 hodiny, pak se GPT-4o přepnulo na rychlejší, avšak hloupější GPT-4o mini. Teď je to 10 zpráv za 5 hodin. Zato ale mohou neplatiči zkoušet uvažovací režim GPT-5 Thinking s jednou zprávou denně, k předchozímu reasoning modelu o3 přístup neměli.
OpenAI ale kritiku slyší a reaguje na ni. Šéf společnosti Sam Altman potvrdil, že se uživatelům ChatGPT Plus vrátí možnost přepnout se na starší model GPT-4o. Budou průběžně sledovat, jak moc se používá a jaký má smysl jej nadále udržovat.
ChatGPT má také jasněji uvádět, který model zrovna odpovídá. Do chatu přibude jasnější tlačítko pro vynucení uvažovacího režimu. Firma také zvažuje, že uživatelům s tarifem Plus dá každý měsíc na zkoušku několik zpráv z nejlepšího modelu GPT-5 Pro.
Zdroje a další informace: OpenAI