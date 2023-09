OpenAI představilo obrázkový generátor DALL-E 3. Za pár dnů dorazí do ChatGPT Plus

OpenAI se pochlubilo třetí generací obrázkového AI generátoru DALL-E. Ten byl svého času technologickou špičkou, firma jej ale nikdy nepřetavila ve službu stejně dostupnou a kvalitní jako konkurenční Midjourney.

Teď by se to mohlo změnit, DALL-E 3 totiž během října dorazí jako exkluzivní funkce pro předplatitele ChatGPT Plus, podnikové klienty a samozřejmě také do platformy pro vývojáře.

Prý už žádný složitý prompt inženýring

Co všechno DALL-E 3 dokáže, zůstává otázkou, OpenAI ale slibuje, že bude mnohem kreativnější a bude dbát na znění celého textového povelu.



DALL-E 3 slibuje, že bude při generování dbát na všechny informace, které jsou v textovém povelu. Promptování má být zároveň mnohem přirozenější

Autoři na blogu vysloveně zmiňují, že má být cílem to, abychom se už dále nemuseli zabývat prompt inženýringem – mnohdy docela složitě a nepřirozeně konstruovanými textovými povely, které generátor přinutí, aby opravdu stvořil to, co zrovna potřebujeme.

První ukázky najdete jak v blogovém zápisku, tak na Instagramu nebo třeba twitterovém účtu Sama Altmana, šéfa OpenAI. A protože k některým obrázkům přidal i zadání, zkusili jsme zadat stejný prompt do služby Midjourney. Výsledky můžeme porovnat:



Vlevo DALL-E 3, vpravo Midjourney. Zadání: An illustration of an avocado sitting in therapist's chair, saying "I just feel so empty inside" with a pit-sized hole in its center. The therapist, a spoon, scribbles notes.



Vlevo DALL-E 3, vpravo Midjourney. Zadání: An illustration of a human heart made of translucent glass, standing on a pedestal amidst a stormy sea. Rays of sunlight pierce the clouds, illuminating the heart, revealing a tiny universe within. The quote 'Find the universe within you' is etched in bold letters..

Jestli OpenAI pro prezentaci DALL-E vybral reálné obrázky, je zjevné, že dokáže dobře pracovat s textem. Donutit Midjourney k přidání nějakého nápisu je často nemožné.