OpenAI představuje novinky v ChatuGPT. Chytrý model o1 už není Preview a neomezený ChatGPT Pro za 200 dolarů

OpenAI dnes začalo s představováním novinek. Každý den ve dvanácti následujících dnech ukáže něco nového kolem ChatuGPT a navázaných služeb. První stream proběhl dnes, ve čtvrtek večer, a dozvěděli jsme se o dvou změnách.

OpenAI o1 už není preview

V ChatuGPT se v září objevil model, který dokázal přemýšlet. Nevychrlil odpověď rovnou, jak to jeho neuronové sítě zrovna napadlo, ale nad odpovědí napřed přemýšlel. Zvažoval, jestli dává smysl, jestli by nebylo lepší podívat se na problém nějak jinak, v takovém případě to rovnou vyzkoušel. Výsledné odpovědi potom byly kvalitnější. Trvalo to ale mnohem déle, spotřebovalo víc serverového času a OpenAI proto na využití modelů o1 a o1-mini nasadilo hodně přísné limity.

Nyní se model o1 dostává z Preview do běžného režimu. Měl by být také rychlejší než dřív a k otázkám lze nově nahrávat obrázky. V našem ChatuGPT ještě změnu nevidíme, v placených účtech by přitom už mělo Preview od o1 mizet. Podpora v API přijde na řadu později.

Oživeno v 21:10: Model o1 už vidíme bez Preview.

Placený ChatGPT Pro bez omezení

OpenAI přidává nový plán ChatGPT Pro za 200 dolarů měsíčně. Pro připomenutí standardní placený ChatGPT Plus stojí desetinu, 20 dolarů za měsíc.

Tarif Pro bude mít neomezený přístup ke všem modelům včetně o1, o1-mini, GPT-4o a neomezeně k funkci Advanced Voice. Navíc dostane vyšší o1 pro mode, který využívá více výpočetního výkonu a dokáže své odpovědi ještě důkladněji analyzovat. Rozdíly v benchmarcích nejsou zase tak velké, hlavní je tady zrušení omezení, na které uživatelé standardního placeného ChatuGPT narážejí při větší aktivitě.



Mezi ostrou verzí o1 a testovací o1-preview může být v kvalitě odpovědí velký rozdíl. Drahý model o1 pro mode už další velké navýšení nepřidá



Tady je ale ještě další, přísnější test, kdy se odpověď uzná jen v případě čtyř správných odpovědí ze čtyř pokusů, tedy s žádným prostorem pro chyby. Zde je už úspěšnost o1 pro mode vyšší.

O tomto OpenAI nemluvil, ale v jednom neplaceném účtu ChatuGPT se nám včera objevil pokročilý hlasový asistent Advanced Voice. Podívejte se, jestli ho tam už také nemáte.

V příštích dnech budeme tento článek doplňovat o další novinky.