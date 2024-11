OpenAI chystá vlastní webový prohlížeč. Potenciální BrowserGPT může ublížit oslabenému Chromu

OpenAI podle zdrojů blízkých listu The Information připravuje vlastní webový prohlížeč, který by měl být těsně spjatý s ChatGPT. Vývoj je prý v rané fázi a není jasné, jestli jej americká společnost vůbec dokončí. Oslovila už však partnery z řad specializovaných vyhledávačů míst, cen, událostí a realitek kvůli případné spolupráci.

Letos už do jednoho hájemství Googlu zasáhla, když spustila webový vyhledávač ChatGPT Search. Teď by se mohla postavit jeho druhému významnému produktu, neboť Chromu patří dvě třetiny trhu s webovými prohlížeči. Tomu navíc hrozí, že se jej Google bude muset kvůli zneužití dominantního postavení zbavit, jak požaduje americké ministerstvo spravedlnosti.

Právě nejistá situace okolo Chromu by mohla být impulsem k tomu, aby lidé začali používat konkurenční produkt. ChatGPT má okolo 200 milionů aktivních uživatelů. To všechno jsou potenciální uživatelé, kteří by mohli mít svou oblíbenou AI po ruce i při běžném surfování.

Podobný produkt už ostatně nabízí Microsoft. Jeho Edge je prošpikovaný Copilotem, což je umělá inteligence postavená na stejných technologiích jako ChatGPT. Jako asistent při surfování může překládat stránky, generovat souhrny dlouhých textů, vysvětlovat nejasnosti nebo pomáhat s psaním a korekturou.

Podle The Information navíc OpenAI vyjednává se Samsungem o možném nasazení technologií GPT v jeho zařízeních. Korejský výrobce je v oblasti smartphonů, tabletů a chytrých hodinek nejbližším partnerem Googlu, takže dostat GPT do desítek milionů zařízení Galaxy by jej zabolelo. A pro OpenAI by to zároveň byl cenný zdroj příjmů. Podobnou spolupráci má od letoška i s Applem, který do svých systém integroval ChatGPT jako třetí úroveň AI, která pomáhá v situacích, na které nestačí jeho Apple Intelligence.

Zdroj: The Information via Reuters