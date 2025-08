OpenAI chystá další tarif. ChatGPT Go by mohl stát okolo 250 Kč měsíčně

V kódu webové verze ChatGPT se objevila zmínka o novém tarifu Go. V pořadí se nachází mezi bezplatným Free a placeným Plus, který stojí 23 eur měsíčně. Z toho lze usuzovat, že ChatGPT Go by měl být levnější. O kolik, to není jasné. Spekuluje se o 10 nebo 15 dolarech, potažmo eurech.

Zatím také není jisté, co přesně Go nabídne. Na spadnutí je ale uvedení nového chytřejšího modelu GPT-5, takže je možné, že levnější tarif k němu nebude mít přístup, ale zůstane u současného GPT-4o.

Pak jsou otázkou i další funkce. Co všechno bude jako u Plus a co jako u Free. V bezplatné verzi je jen základní hlasový režim, nelze tvořit vlastní GPT s předepsanými instrukcemi, chybí tam projekty, úlohy, hloubkový výzkum i veškeré agentní funkce. Součástí není ani generátor videí, pouze obrázků.

Tarify ChatGPT

Free Plus Pro cena zdarma 23 € měsíčně 229 € měsíčně standardní modely GPT-4o mini GPT-4o, GPT-4.5, GPT-4.1, GPT-4.1 mini, o3, o4-mini, o4-mini-high GPT-4o, GPT-4.5, GPT-4.1, GPT-4.1 mini, o3, o4-mini, o4-mini-high přístup omezený s menšími limity bez omezení vlastní GPT ne ano ano projekty a úlohy ne ano ano hloubkový průzkum ne ano ano agent ne ano ano hlasový režim standardní rozšířený rozšířený generátor videí Sora ne omezený nižší limity přednostní přístup k novým funkcím ne ano ano, s vyšší prioritou

Předplatná AI chatbotů