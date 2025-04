ChatGPT je zase chytřejší. Model o3 je první, který vidí, slyší, přemýšlí a čte si web

Společnost OpenAI včera večer oznámila další nášup novinek, které však na rozdíl od šikovného modelu GPT-4.1 zamíří i mezi běžné uživatele. Rovnou se totiž objevily v ChatGPT, takže chatbot je teď schopnější než kdy dřív. Modely o3 a o4-mini jsou pravděpodně posledním krokem před uvedením revolučního GPT-5.

Nabízejí už totiž to, co měl přinést až on. Spojí všechny funkce různých modelů na jedno místo. Jsou multimodální, umí přistupovat na web, zpracovávat nahrané soubory nebo kódy v Pythonu, a ještě dokážou uvažovat.

Model o3 má být tím nejlepším pro kódování, matematiku, vědu, následování instrukcí nebo vizuální vnímání. Slibuje o 20 % méně chybí než předchozí o1, který nahrazuje. Zjednodušený o4-mini má tytéž funkce, je ale méně přesný, zato rychlejší a s méně limity.

Zatím neprošly ověřením v lmareně, ale dle interních benchmarků od OpenAI jsou v komplexních úlohách lepší než předchůdci. Dokonce i levný a rychlý o4-mini je v kódování, vědě, vizuálním zpracování dat lepší než předchozí velký o1.

OpenAI má na webu spoustu příkladů, jak využít vizuální přemýšlení v modelu o3 k úlohám, které dříve nebyly možné či nebyly tak přesné. Dokáže například:

Číst ručně psaný text vyfocený v sešitu, který je vzhůru nohama a zabraný pod úhlem.

Vyřeší matematické úlohy napsané na papíru.

Podle fotky autobusu najde jízdní řády dané linky.

Najde cestu bludištěm.

Z fotky se pokusí zjistit místo nebo událost, která se tam odehrává.

Modely o3, o4-mini a o4-mini-high jsou dostupné pro předplatitele ChatGPT Plus, Pro a Team. Během týdne se objeví také v tarifech Enterprise a Edu. Uživatelé bezplatných účtů mají přístup k o4-mini, pokud v chatbotu zatrhnou Think/Argumentuj.

Model 1M vstupních tokenů 1M výstupních tokenů gpt-4.5 75,00 $ 150,00 $ gpt-4.1 2,00 $ 8,00 $ gpt-4.1-mini 0,40 $ 1,60 $ gpt-4.1-nano 0,10 $ 0,40 $ gpt-4o 2,50 $ 10,00 $ gpt-4o-mini 0,15 $ 0,60 $ o1 15,00 $ 60,00 $ o3 10,00 $ 40,00 $ o3-mini 1,10 $ 4,40 $ o4-mini 1,10 $ 4,40 $

Při pohledu na ceny těchto modelů v API můžeme usuzovat i rychlost a hardwarovou náročnost zpracování. Stojí stejně nebo méně než předchůdci, ale jsou mnohem schopnější.



Vizuální úloha, kterou jsme před časem měli na VTM. Model 4o-mini správně spočítal první část, ale u druhé výsledek nenapsal hned, ale až po žádosti

Limity ale zůstávají stejné. Předplatitelé ChatGPT Plus, Pro, Team a Enterprise si mohou s o3 vyměnit 50 zpráv týdně. S o4-mini pak 150 zpráv denně a o4-mini-high pak 50 zpráv denně. Až účty Pro mají limity téměř bez omezení.