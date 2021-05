Opatrný návrat Googlu k RSS. Chrome se naučí sledovat webové stránky

V červenci 2013 Google ukončil svou čtečku Google Reader a dal najevo že o RSS nestojí. Teď v Chromu testuje možnost sledovat webové stránky.

Plnohodnotnou čtečku RSS kanálů Google neposkytuje již téměř 8 let a doposud nic nenaznačovalo tomu, že by se mělo cokoliv změnit. Firma nabízí jak Google Zprávy, tak speciální For you, který je umístěn na telefonech v rámci aplikace Google a občas i přímo na domovské obrazovce. V obou případech jsou ale zprávy vybírány algoritmy a uživatel si může maximálně zvolit, jaká témata se mu líbí, případně jaké weby nechce ve výběru vidět.



Nová čtečka bude zabudovaná v Chromu na mobilních telefonech

Nyní ale firma testuje možnost přímo odebírat konkrétní webové stránky, jejichž nové příspěvky se pak ukáží v oddělené záložce na domovské obrazovce Chromu. K přidání slouží nová možnost Follow v rámci menu prohlížeče na mobilních telefonech. Novinka tak nemá žádné dodatečné funkce a jedná se o naprosto jednoduchou čtečku, která v žádném případě nemůže konkurovat službám typu Feedly apod.

Běžnému uživateli, který ale chce vidět všechny novinky ze svých oblíbených webů, by mohla stačit. Google si ale sám zatím není příliš jistý nasazením a tak je novinka dostupná pouze pro uživatele v rámci USA v rámci testovací verze Canary pro Android. Na další rozšíření si budeme muset počkat. Záležet bude i na reakci uživatelů a vydavatelů – je možné, že když Google zjistí nezájem o RSS, tak se služba nikdy nedostane do plného prohlížeče.