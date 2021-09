Opakovaně použitelná menstruační vložka LastPad zaujala na Kickstarteru

Ač by se mohlo zdát, že vývoj v segmentu dámské hygieny zamrzl před desetiletími, opak je pravdou. Na tento trh vstoupilo hned několik zajímavých startupů. Jmenovat můžeme firmu Thinx, nabízející absorpční menstruační kalhotky, či značku Flex s alternativou tamponu ve tvaru disku. Společnost Daye vyrábí tampony s konopím, které mají eliminovat menstruační křeče.

Podíváme-li se na trh s produkty pro dámskou hygienu z hlediska udržitelnosti, pak zjistíme, že v tomto směru nedošlo prakticky k žádnému pokroku. Základními výrobky jsou notoricky známé jednorázové vložky a tampony, jež se od sebe liší především použitými materiály a designovými úpravami. Životní cesta drtivé většiny z nich však končí stejně, jako před šedesáti lety – v odpadkovém koši. Ročně takto skončí více než 19 miliard dámských hygienických pomůcek.

LastPad – opakovaně použitelná vložka

Novinkou v tomto segmentu je LastPad – hygienická vložka pro opakované použití. Na první pohled se od svých jednorázových kolegyň liší černou barvou. Výrobce tvrdí, že na designu pracoval s nejmenovaným výrobcem luxusního spodního prádla.

Každá vložka je dodávána s látkovým pouzdrem v různých barvách, do kterého ji lze po použití složit a uložit do doby, než bude příležitost ji vyprat. Vložka může zůstat v pouzdře i během praní, takže není nutné s ní jakkoli manipulovat. Tedy až do momentu, dokud ji nevyndáte z pračky, aby uschla.

LastPad je dílem dánské designérky a podnikatelky Isabel Aagaard, jejíž společnost LastObject se již tři roky zabývá plýtváním jednorázovými hygienickými a kosmetickými výrobky. Kromě jiného navrhuje opakovaně použitelné alternativy k praktickým předmětům, jako jsou například kapesníčky.

Rozjezd na Kickstarteru

Firma LastObject dosud prodala celkem asi 1,5 milionu výrobků ze své stávající řady kosmetických, hygienických a cestovních potřeb. LastPad však představuje první krok do kategorie produktů zaměřených na ženy. Opakovaně použitelná a pratelná hygienická vložka musí být pohodlná a spolehlivá – což mnohé jednorázové vložky ve skutečnosti nejsou.

Firma pracovala na návrhu a prototypu vložky LastPad dva roky. Nyní je konečně připravena uvést ji na trh. Finanční prostředky na rozjezd výroby hodlá získat na crowdfundingovém serveru Kickstarter. Do kampaně, v jejímž rámci lze získat balíček tří vložek s obaly za 59 dolarů (cca 1260 Kč), se zapojilo již více než 1300 přispěvatelů.

Požadovaná částka 12 tisíc dolarů byla během dvou dní více než desetinásobně překonána, a to do konce kampaně zbývají bezmála čtyři týdny. Zahájení dodávek prvním zákazníkům je plánováno na únor roku 2022.