Onyx Boox Note Air3 C. Test digitálního zápisníku a čtečky na steroidech

Plusy Barevný displej Obchod Play Špičkové poznámky Čtečka otisků prstů Tenké tělo Paměťové karty Čtečka otisků prstů Minusy Nekonzistentní lokalizace Starší Android 12 Umístění USB Chybí fotoaparát 8 /10

Onyx Boox Note Air3 C je desetipalcová čtečka knih kombinovaná s elektronickým zápisníkem. Pyšní se barevným e-inkovým displejem, na poznámky je připraven stylus a nechybí ani Obchod Play, díky kterému s vhodnou aplikací dokážete doplnit funkce, které Onyx postrádá.

Takto specifické zařízení nepatří k nejlevnějším, nelze jej srovnávat s běžnými tablety, na které nestačí. Zásadní je u něj přítomnost velkého (a barevného) e-inkového displeje, který méně unavuje oči a šetří baterii, a uživatelský zážitek ručně psaných poznámek blízký skutečnému papíru. Je to pořád spíše jednoúčelové zařízení, i když ve srovnání s jinými zápisníky toho umí výrazně víc.

Co je to a k čemu je to dobré

E-inkové zápisníky představují segment zařízení cílících na velmi specifický způsob používání. Od něj se odvíjí jednotlivé funkce těchto zařízení a nezřídka i jejich nepochopení a odsouzení zápisníku jako předraženého krámu, který nic neumí. Pokud však tato zařízení pochopíte, možná je brzy přesunete mezi geniální produkty, se kterými jde všechno rychleji, pohodlněji a elegantněji.



Jako čtečka, má ale i stylus na poznámky

Zjednodušeně jedná o kombinaci elektronické čtečky knih (o Kindlu slyšel snad už každý) a poznámkového bloku. Hoďte to kotle, přidejte stylus, v poslední době i barvy, napumpujte steroidy a výsledek bude odpovídat tomu, co se aktuálně dá na trhu sehnat. Jednotlivé ingredience přitom určují limity, jejichž překročení nezřídka znamená pro uživatele naprosté utrpení.



Zvládá i funkce prohlížeče nebo kalkulačky

Zápisníky excelují v roli čteček všeho možného, tvorbě rukou psaných poznámek, schémat a nákresů a anotování dokumentů. Dají se použít i k základnímu procházení webu, to už se ale pomalu začínáte blížit limitům e-inkového displeje. Ty dnes zvládají i poměrně svižně překreslovat dění na stránce a teoreticky je možné na nich sledovat třeba i videa na YouTube, je to ale spíš nouzovka a nikdo rozumný to dělat nebude. Ještě markantnější je pak situace u her, která už hraničí s masochismem.



Chybějící funkce doplníte pomocí vhodné aplikace

Aktuálně můžete u e-inkových zápisníků vybírat z celé řady velikostí, k dispozici jsou černobílé i barevné, některé zaměřené spíše jednoúčelově (čtečka + zápisník), jiné nabídnou i další funkce včetně Obchodu Play, díky němuž se možnosti daného zařízení rapidně zvětšují. Pokud uživatel stojí nohama na zemi a nemá nepřiměřená očekávání, dá se z takového zápisníku vytvořit poměrně slušný pracovní nástroj.

Onyx Boox Note Air3 C: Rozměry: 226 × 193 × 5,8 mm

226 × 193 × 5,8 mm Hmotnost: 430 g

430 g Baterie: 3 700 mAh, Li-Ion

3 700 mAh, Li-Ion Displej: 10,3“ Kaleido (4 096 barev)

10,3“ Kaleido (4 096 barev) Rozlišení ČB: 1 860 × 2 480 (300 ppi),

1 860 × 2 480 (300 ppi), Rozlišení barvy: 930 × 1 240 (150 ppi)

930 × 1 240 (150 ppi) Procesor: Qualcomm Snapdragon 680 4G

Qualcomm Snapdragon 680 4G RAM: 4 GB (LPDDR4X)

4 GB (LPDDR4X) ROM: 64 GB (UFS 2.2)

64 GB (UFS 2.2) Konektivita: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

Design

Onyx Boox Note Air3 C přichází v pro tohoto výrobce tradičním designu. Tenké hliníkové tělo s tloušťkou necelých 6 milimetrů v matné povrchové úpravě s tenkými oranžovými linkami působí elegantně, přitahuje však otisky jako magnet.



Elegantní tenké provedení s výraznějším levým okrajem

Kolem displeje se táhne výraznější rámeček o tloušťce cca 6 milimetrů, na levé straně pak přičtěte ještě dvoucentimetrovou část, za kterou lze zápisník dobře uchopit. Hmotnost 430 gramů je v jedné ruce znát, krátkou poznámku v terénu zvládnete bez problému, u delší práce dává smysl zařízení položit na stůl. Pro srovnání – základní 10palcový iPad a 11palcový Air i Pro váží o 15–50 gramů víc.



Zapuštěný hlavní vypínač s integrovanou čtečkou otisků prstů

Pravý bok je vybaven magnety a slouží k přichycení stylusu (pera), prázdná je i spodní strana. V levém horním rohu najdete hlavní vypínač. Je lehce zapuštěn, hmatové odlišení postačuje, tlačítko klade přiměřený odpor a poskytuje jasnou zpětnou vazbu. Integruje v sobě navíc čtečku otisků prstů, obsah zařízení tak snadno zabezpečíte bez nutnosti vyťukávat na displeji při každém zapnutí heslo.



Detail reproduktorů na levém boku

Levý bok hostí u horního a spodního okraje dvojici reproduktorů, zhruba ve spodní třetině slot pro paměťovou kartu přesně uprostřed konektor USB-c sloužící k nabíjení a přenosu dat mezi zařízením a počítačem. Označit toto umístění za nešikovné ani zdaleka nevystihuje realitu. U zápisníku bez pouzdra překáží, zařízení s připojeným kabelem se špatně drží, pokud používáte pouzdro, nabíjet budete jen s pouzdrem otevřeným. Nebo si do něj svépomocí uděláte odpovídající otvor. Spodní strana Onyxu, kde by se umístění nabíjecího konektoru přímo nabízelo, přitom zeje prázdnotou.



Levý bok hostí reproduktory, USB, mikrofon a šuplíček na paměťovku

Přestože si možná někteří budou klepat na čelo, zápisník by klidně mohl mít fotoaparát. Nikoliv kvůli jeho primárnímu účelu, na video ani fotky se zápisník moc nehodí, ovšem v roli skeneru by smysl dával. Vyfotit dokument, dokreslit či dopsat připomínky a hned je odeslat bez potřeby čehokoliv dalšího dává u zařízení jako je Onyx smysl.





Balení zápisníku a jeho obsah

V balení najdete kromě samotného zápisníku a nezbytné dokumentace stylus (s ochrannou gumovou čepičkou, bez náhradních hrotů), jehlu na vyjmutí šuplíčku na paměťovku a USB kabel. Manuál si stáhnete přímo v zařízení. Pouzdro (na test dorazilo se zápisníkem) se prodává samostatně, jedná se o jednoduchou složku, v níž drží Onyx díky magnetům, kterou lze poskládat do stojánku. Nechybí ani klopa přes stylus.





Doplňkové pouzdro poslouží i v roli stojánku