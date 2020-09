OnMail slibuje e-mailovou revoluci. Zatočí se sledováním i spammery

Autoři povedeného Edison Mailu (e-mailový klient pro mobily) představují vlastní službu pro posílání elektronické pošty. Odvážně a neskromně tvrdí, že jejich OnMail je revoluční. Uživatelům vrátí plnou kontrolu nad schránkou a ochrání jejich soukromí.

OnMail se v mnohém podobá letos spuštěnému Hey. Obě služby spojuje to, že veškeré odesílatele je nutné nejdříve schválit a až pak se bude schránka plnit jimi odesílanými e-maily. OnMail spolu s první zprávou daného kontaktu ukáže adresu, jméno a náhled obsahu, uživatel pak bude moci kontakt zablokovat či jej povolit. Později může volbu samozřejmě změnit. Schránka tak neobsahuje složku pro spam, ten si dovnitř nepustíte.

Dalším tahákem má být uživatelsky přívětivé vyhledávání, při němž si uživatelé nebudou muset pamatovat různé vyhledávací operátory, ale napíšou přirozeným jazykem „zprávy od XXX z roku 2019“.

OnMail umí zprávy automaticky kategorizovat do chytrých složek podle toho, jestli obsahují informace o cestování (jízdenky, letenky), pozvánky k událostem, notifikace kurýrních společností nebo faktury či jiné účtenky. Uživatelé ale zároveň mohou tvořit vlastní štítky.

Všechny zprávy se primárně objeví v Inboxu, po jejich přečtení nebo odpovědi se tlačítkem Done přesunou do stejně pojmenované sekce. Funguje to zkrátka jako archivace v Gmailu nebo Outlooku.com.

OnMail také dokáže (zřejmě jen v angličtině) navrhovat krátké automatické odpovědi a z e-mailů také umí vypíchnout tlačítka sloužící k vrácení/refundaci peněz nebo ohlášení newsletteru. Dále vám připomene, že jste měli někomu odpovědět. Služba blokuje „potvrzení o přečtení“ a všechny druhy sledovacích prvků, které využívají hlavně marketéři. U zpráv dokonce ukáže, kdo do těla nastrčil sledovací script. Provozovatelé navíc nebudou ve schránce zobrazovat e-maily ani poskytovat data třetím stranám.

Vzhledem k tomu, jak služba funguje, ji nepůjde používat v klasických e-mailových klientech využívajících protokoly POP3, IMAP a SMTP. Momentálně tak funguje jen na webu, aplikaci Edison Mail a příští rok se OnMail dočká zvláštních aplikací pro macOS, iOS a Android.

Zdarma i za peníze

OnMail má několik tarifů. Základní bezplatný nabízí 10GB úložiště a umožňuje posílat až 100MB přílohy. V tuto chvíli je ale jen na pozvánky. Kdo chce službu používat již nyní, musí zaplatit.

Tarif Freelance za 5 dolarů měsíčně či 50 ročně zvyšuje kapacitu na 20 GB, přílohy na 250 MB, soubory lze navíc ochránit heslem. Professional za 10 resp. 100 dolarů rozšiřuje kapacitu na 100 GB a přílohy na 1 GB a je určen pro 1–5 účtů (platí se za každý zvlášť). Business stojí dvojnásobek, má 1TB úložiště, 5GB přílohy a rozšířenou uživatelskou podporu. Všechny placené tarify mají v ceně registraci a správu vlastní domény (com, org, net, co, info, mobi, tech, news, xyz, life, guru, online, me, club, live a io), ale uživatelé mohou samozřejmě použít i tu registrovanou jinde.