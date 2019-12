Online dárky na poslední chvíli: Elektronické poukazy, akcie, kozy a hry

„Kolik ještě večerníčků bude do Vánoc? To jsou velmi snadné počty, zbývá jedna noc.“ – když se text vánoční klasiky Karla Gotta promění v realitu, leckterá domácnost v Česku upadne do těžké deprese, neboť si až v ten okamžik někteří (včetně autora tohoto článku) uvědomí, že nemají jediný dárek pro své blízké.

Ještě nemáte žádný dárek?

A to poslední, čím chtějí trávit následující předvánoční hodiny, je nervózní přešlapování ve frontě v některém z přecpaných obchodních řetězců.

Neklesejte však na mysli, máme přece 21. století a internet. Pojďme se tedy podívat na některé dárky pro geeky, které mnohdy nakoupíte doslova v poslední minutě.

Plný PayPal nebo třeba Revolut

Pokud to časově opravdu nedáváte a dárky budete řešit až při jízdě ve výtahu na štědrovečerní večeři, stále zbývá několik možností, ke kterým nepotřebujete ani bankomat.

Můžete prostě blízkým poslat nějaké peníze na PayPal, Revolut a některé další elektronické peněženky. Jelikož se jedná o globální a automatizované služby, především při odeslání obnosu platební kartou budou peníze v cíli než dojedete do 8. patra.



Odeslání peněz do elektronické peněženky PayPal a Revolut

Klasický bankovní převod bude v případě PayPalu pomalý, máte-li ale účet u některé z podporovaných bank, můžete využít rychlého převodu v rámci funkce Instant Top Up na speciální stránce paypal-dobijeni.cz.