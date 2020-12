Online dárky na poslední chvíli: Poukazy, Netflix, akcie, hry i bezdomovci

Dárkový poukaz do velkého e-shopu

Pokud chcete být přece jen o něco kreativnější, než že blízkým pošlete přímo peníze, můžete pořídit elektronický dárkový poukaz do některého z velkých českých e-shopů.



Alza dnes nabízí nejen vlastní dárkové poukazy, ale i ty partnerské

Elektronický poukaz nabízí samozřejmě Alza a to nejen na zboží, ale i na zážitky, cestování, služby, kulturu nebo do restaurací a barů (to raději nechte až na jaro a léto). V tomto směru už dnes česká jednička leze do zelí nejrůznějším zážitkovým a slevovým katalogům.

Dárkové poukazy v hodnotě 200 až 2 000 korun nabízí na své zboží také Mall a i v tomto případě se jedná o elektronické certifikáty v PDF, které dorazí na e-mail okamžitě po zaplacení.



Dárkové poukazy na Mallu, CZC a německém Amazonu (v češtině)

Pak tu máme elektronické poukazy na zboží od CZC a T.S.Bohemia (garantuje zpracování do do 13:00, 24:12.), no a pokud nakupujete spíše na Amazonu, ten německý (a lokalizovaný do češtiny) samozřejmě také nabízí digitální poukázky v libovolné hodnotě, kterou si vyplníte ve formuláři. I tento certifikát s vánočním motivem dorazí na e-mail.

Specializované obchody

Jestli to přece jen nenecháte na poslední chvíli, ale na posledních deset-patnáct hodin, kdy mají otevřeno ještě obchodní řetězce, koukněte na dárkové poukazy u pokladen. Najdete tam třeba tištěné dárkové certifikáty na Xbox i zmíněný Amazon.



Dárkové poukazy od RPishopu a Applu

Kutilové seženou poukázku na RPishopu, Arduino-shopu, no a milovníci vykousnutého jablíčka na českém Apple Storu.

Pomineme-li univerzální a počítačové e-shopy, český internet nabízí desítky a stovky úzce profilovaných katalogů s dárkovým poukazem, který vám obratem dorazí na e-mail. Je to případ třeba nejrůznějších zážitkových dárků, které seženete na Zážitky.cz, Esennce.cz, nebo Slevomatu, který má také vlastní elektronické dárkové poukazy.

Zapomněli jsme na některý z českých e-shopů a jejich certifikáty? Ale jistě, jsou jich desítky a stovky. Dejte nám i ostatním vědět v diskuzi pod článkem.