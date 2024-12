Online dárky na poslední chvíli. Poukazy, kurzy, AI, vrtulníky a stoprocentní krávy

Do Štědrého dne chybí už jen pár hodin. Čerpací stanice se pomalu plní opozdilci, kteří na poslední chvíli hledají nějakou tu drobnost pro své blízké, a pan Novák už druhý den zoufale kope do alzaboxu s naivní představou, že tak urychlí doručení opožděného balíčku.

Pokud si nevyberete film či knihu, pak tu je zástup tradičních velkých e-shopů. Elektronické poukazy nabízí samozřejmě Alza a to nejen ty své, ale i herní kupóny na Xbox, Playstation a Nintendo nebo třeba Tinder Gold . Obdarujte single kamarády prémiovou seznamkou a nadělte jim do nového roku rande.

Na poslední chvíli můžete pořídit také počítačovou hru na Steamu (do 2. ledna tam právě teď mají tradiční předvánoční výprodej). A to buď konkrétní, kterou koupíte obdarovanému jako dárek, načež se mu objeví v jeho poličce, anebo zakoupíte elektronický dárkový poukaz v hodnotě od 5 do 100 eur. Pak už bude jen na něm, jaké tituly si pořídí.

Zajímavým softwarovým dárkem by také mohlo být domácí předplatné Office 365 , kdy v ceně získáte i rozměrné úložiště OneDrive, a pro geeky třeba Total Commander . A pak je tu celý zástup placených aplikací a her z mobilních katalogů pro Android a iOS.

V češtině pak nabízí dárkové poukazy na online kurzy třeba organizace Czechitas , která se soustředí především na IT vzdělávání žen a dětí, no a pokud se chce někdo ve vašem okolí naučit přes web péct makronky a kremrole, nadělte mu dárkový certifikát od Sweetflow .

V našem výčtů dárků na poslední chvíli nesmí chybět ani vzdělávání. Věnovat totiž můžete třeba online kurz v rozsáhlém katalogu Udemy , který má poměrně široké rozpětí počínaje životním stylem a konče programováním v Pythonu a neuronovými sítěmi. Stačí zvolit konkrétní kurz a klepnout na Gift this course.



S kryptoměnami je to sice složité a měl by se do nich pouštět jen ten, který o nich něco ví, co když ale bitcoin časem překoná hladinu 10 000 000 korun? Možná by proto nebylo od věci nějaký ten droboučký zlomek pro jistotu pořídit i pod stromeček.



Bitcoinmaty už najdete i v mnoha menších městech

Pro naprostého začátečníka sice bude nákup kryptoměny oříšek, mohl by to ale zkusit třeba přes síť českých bitcoinmatů a kvakomatů. Najdete je v Praze, Brně, Bratislavě a mnoha krajských a okresních městech.

No, a do třetice je tu pro kryptoměnové začátečníky nákup bitcoinu či jiných měn přes klasické internetové služby. Za zmínku stojí opět třeba Revolut, byť se musíte připravit na případné poplatky a není to vždy zrovna výhodné, český Anycoin, Finex a nakonec zástup investorských doupat; třeba eToro, XTB aspol.