OneDrive už nemusí do cloudu poslat všechny typy souborů. Nastavte výjimky podle přípony

Další novinky z poslední doby

K posledním změnám v synchronizačním klientu OneDrivu pro Windows, které Microsoft šířil během léta, patří zrušení možnosti vytvořit kopii souboru v případě konfliktu. Teď jste tak nuceni soubor otevřít a změny hned vyřešit – týká se to pouze dokumentů z Office. Když vypínáte zálohování do cloudu, tak vám OneDrive zase nabídne přesunutí souborů do původních umístění.