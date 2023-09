OneDrive strhne fotografie z kapacity dvakrát, pokud je přidáte do fotoalb

Microsoft v těchto dnech rozesílá informační e-mail, v němž uživatelky a uživatele OneDrivu informuje o změně v tom, jak se obrázky započítávají do kapacity. Cloudové úložiště s obrázky nakládá stejně jako s jinými soubory, z kapacity se tedy odečítá velikost obrázku. Jenže obrázek se vám zanedlouho strhne dvakrát.

Platit to bude pro obrázky, které zařadíte do galerie nebo virtuálních alb. Galerie pro správu digitálních vzpomínek tvoří samostatnou součást OneDrivu. Do alb přidáte fotografie z různých složek a můžete je sdílet.

Informační e-mail přináší řadu nejasností. Nevíme, jestli se obrázek započítá tolikrát, do kolika alb ho přidáte. Obrázky totiž mohou být ve více albech. Microsoft jasně píše, že se z kapacity OneDrivu strhnou nejen obrázky v albech, ale také v galerii. Jenže v galerii se objevují všechny obrázky uložené ve OneDrivu bez ohledu na to, jestli jsou zařazené do alb.

To by v praxi znamenalo, že všechny obrázky ve OneDrivu se z kapacity strhnou minimálně dvakrát. Potenciálně i vícekrát. Je také možné, že obrázky v albech budou nezávislé na běžném úložišti OneDrive. To by ospravedlnilo, že jsou započítány dvakrát. V takovém případě by smazání z běžné složky mohlo znamenat, že bude obrázek nadále dostupný ve fotoalbu.



Galerie tvoří samostatnou a velkou část OneDrivu

Spotřebitelský balík služeb Microsoft 365 standardně každému uživatelskému účtu přidělí jeden terabajt místa v cloudu. Koupit si můžete dodatečnou kapacitu, nejvíce další terabajt za 10 dolarů měsíčně.

Nová pravidla budou platit od 16. října 2023, zaváděny budou postupně. Některé účty mohou rázem překročit zakoupenou kapacitu OneDrivu, což Microsoft vyřeší přidělením bonusového místa na rok. Účet tím nebude akutně paralyzován, ale dlouhodobě stejně budete buď muset platit víc, nebo odstranit starší data.

Jestli každému účtu přičte stejnou kapacitu, nebo bude kapacita individualizována, není jasné. Ani nevíme, jestli bonusovou kapacitu přičte jen účtům, kterým hrozí překročení kapacity.

V e-mailu firma uvádí, že chce zlepšit uživatelský zážitek s Microsoft 365. V čem má být dvojité započítávání obrázků do kapacity OneDrivu lepší, není jasné. Více se zřejmě dozvíme 3. října. Leakerský účet @_h0x0d_ zveřejnil krátké propagační video, které láká na událost připadající na říjnové datum. V centru je logo OneDrivu a hlavním motivem organizace. Text ve videu láká na to, že se dozvíte více o novinkách na OneDrivu.

Zdroje: Dr. Windows via gHacks Tech News | WalkingCat / X