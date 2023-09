OneDrive poběží offline i v prohlížeči. Soubory přesunete nebo smažete, ale také upravíte

Webový OneDrive se stane plnohodnotným programem v tom smyslu, že jej budete moci používat i bez připojení k internetu. V offline režimu budete provádět běžné akce. Jde např. o přejmenovávání, přesouvání nebo mazání souborů. Přizpůsobíte si styl zobrazení, soubory a složky seřadíte dle vlastních potřeb.

Microsoft slibuje něco ještě zajímavějšího. Soubory budeme moct i bez připojení otevírat a upravovat v prohlížeči, pokud tedy budou stažené. Podobně jako v klasickém klientu soubory označíte, aby byly vždycky stažené. O úpravách zatím nic dalšího nevíme a pravděpodobně se nebude týkat všech typů souborů.

Nabízí se ale, aby bez internetového připojení pracovaly bezplatné webové nástroje Office, tedy Word nebo Excel. Budeme se muset nechat překvapit, jak bude celé řešení vypadat. Čekat přitom nebudeme dlouho, protože podle vývojového plánu Redmondští spustí veřejné testování v listopadu. Ostrá distribuce začne v prosinci.

Ve veřejně dostupném plánu na vývoj nových funkcí pro služby Microsoft 365 se položka objevila teprve před pár dny. Možná se víc dozvíme 3. října, kdy by měl Microsoft uspořádat tiskovou konferenci věnovanou právě cloudovému úložišti. To také změní politiku pro ukládání obrázků, které by se vám z kapacity mohly odečíst dvakrát.

Nová pravidla mají vstoupit v platnost 16. října. Uniklá upoutávka na tiskovou konferenci stále láká na lepší organizaci obsahu jednotky. Offline režim webové verze by OneDrive více zpřístupnil na systémech, pro které Microsoft neposkytuje nativní klient. Typicky linuxové distribuce.

Zdroje: Microsoft 365 Roadmap via MSPoweruser