Omezení používání sociálních sítí na 30 minut denně snižuje u mladých lidí úzkost a depresi

Sociální sítě, stejně jako mnoho dalších věcí v životě, je nejlepší používat s mírou. To je hlavní zjištění vědeckého týmu z Iowa State University, který se zaměřil na mladé dospělé a jejich duševní zdraví. Když skupina vysokoškolských studentů omezila používání sociálních médií na pouhých 30 minut denně, dosáhli účastníci výrazně nižšího skóre v oblasti úzkosti, deprese, osamělosti a strachu ze zmeškání (FOMO).

Sociální sítě dnes a denně využívají desítky milionů lidí po celém světě. V posledních letech vzrůstají obavy z psychologického dopadu těchto platforem – zejména v případě mladých dospělých a dospívajících. Nedávno vydala Americká psychologická asociace varování týkající se používání sociálních médií mezi dospívajícími a vlivem na jejich zdraví, informuje web StudyFinds.

Sociální sítě mají negativní vliv

Zkrátka a dobře, neustále rostoucí soubor posledních výzkumů ukazuje nepopiratelný trend: mladí lidé používají sociální média stále častěji a jejich duševní zdraví tím trpí. Vědci z Iowa State University proto připravili dvoutýdenní experiment, kterého se zúčastnilo 230 vysokoškolských studentů.

Polovina účastníků dostala za úkol omezit používání sociálních sítí na třicet minut denně. Aby na to nezapomněli, dostávali každý den automatické upomínky. Tato skupina měla na konci studie ve srovnání s kontrolní skupinou, jež mohla sociální sítě používat neomezeně, výrazně nižší skóre v oblasti úzkosti, deprese, osamělosti a strachu ze zmeškání.

Pokusná skupina také dosáhla vyššího skóre v „prožívání pozitivních emocí“, které autoři studie popisují jako „tendenci prožívat pozitivní emoce popsané slovy jako 'nadšený' a 'hrdý'“. Tento termín (anglicky „positive affect“) se používá k popisu stavů, kdy se člověk cítí dobře, má pozitivní pocity a prožívá příjemné zážitky. Výsledky studie byly publikovány v odborném časopise Technology Mind and Behavior.

„Překvapilo mě zjištění, že se pohoda účastníků nezlepšila pouze v jedné dimenzi, ale prakticky ve všech. Byla jsem nadšená z toho, že tak jednoduchý zásah, jakým je zasílání každodenní upomínky, může lidi motivovat ke změně chování a zlepšení jejich návyků v oblasti sociálních sítí,“ říká hlavní autorka studie Ella Faulhaber v univerzitním prohlášení.

Důležité je vědět

Vědci konstatují, že psychologický přínos omezení používání sociálních médií se projevil i u účastníků, kteří občas překročili třicetiminutový časový limit. „Z toho plyne poučení, že nejde o to být dokonalý, ale vynaložit úsilí, což má rozhodující význam. Myslím, že sebeomezování a věnování pozornosti jsou tajnými ingrediencemi, více než třicetiminutový limit,“ vysvětluje Faulhaber.

Spoluautor studie a profesor psychologie Douglas Gentile dodává, že tato zjištění dokonale zapadají do dalších výzkumů pocházejících z oblasti kineziologie a zdraví. „Když víme, kolik času denně věnujeme různým činnostem, a když je možné něco takového změřit, je pro lidi snazší změnit své chování,“ říká vědec a jako příklad uvádí pozitivní vliv chytrých hodinek a náramků počítajících kroky.

Mnoho účastníků studie uvedlo, že několik prvních dní omezování aktivit na sociálních sítích bylo náročných. Jeden z nich poznamenal, že se po určité době začal cítit mnohem produktivnější a víc v souladu se svým životem. Další účastnici uvedli, že lépe spali nebo osobně trávili více času s ostatními lidmi.

Autoři studie také zdůrazňují, že účinky omezení sociálních médií nebo zdržení se jejich používání zkoumaly i jiné projekty. Mnohé z těchto intervencí však vyžadovaly přísný dohled, mazání aplikací nebo používání speciální aplikace pro blokování či omezování sociálních sítí, podobně jako u konzumentů návykových látek.

Tři doporučení

„Když nám někdo vezme domnělou svobodu, začneme se bránit,“ říká Gentile a dodává, že omezování sociálních médií znamená také ztrátu některých výhod – například spojení s přáteli a rodinou. Celkově tato studie podle Faulhaber rozšiřuje dosavadní výzkum sociálních sítí a zároveň poskytuje praktický způsob, jak jejich používání snížit. Pro všechny, kteří chtějí omezit svůj čas na sítích, má tři doporučení:

Vytvoření povědomí. Pomocí časovače nebo integrované aplikace zjistěte, kolik času trávíte na sociálních sítích. Dopřejte si milost. Uvědomte si, že není jednoduché dodržet časový limit. Nevzdávejte se. Omezení používání sociálních médií v průběhu času může přinést skutečné výhody pro váš každodenní život.

Na závěr autoři studie uvádějí, že je také důležité dávat pozor na to, jak a kdy používáme sociální média. Budoucí studie by se mohly zabývat tímto tématem, stejně jako dlouhodobými účinky omezení sociálních médií a tím, co lidé dělají s časem, který se jim tím vrátí.

„Žijeme v době úzkosti. Spousta ukazatelů ukazuje, že se úzkost, deprese a osamělost zhoršují, a to v nás může vyvolat pocit bezmoci. Existují však věci, které můžeme udělat, abychom zvládli své duševní zdraví a pohodu,“ uzavírá profesor Gentile.