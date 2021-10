Omezená kontextová nabídka Windows 11 půjde rozšířit. Už se v ní objevil WinRAR

Jednou z nejvýraznějších a také nejkritizovanějších novinek ve Windows 11 je kontextová nabídka zobrazená při pravém kliknutí myši na plochu či soubor. Upravený vzhled, seskupené prvky a lepší ovládání pomocí dotyků jsou na první pohled užitečné.

Jenže z nabídky zmizela všechny rozšíření, která se v nich s doinstalovanými aplikacemi objevila. Nebo přesněji – Microsoft je schoval do submenu „Zobrazit více možností“ vyžadující kliknutí navíc. Dobrou zprávou je, že i v Jedenáctkách půjde hlavní nabídku zaneřádit.

Čerstvě totiž vyšla první betaverze WinRARu 6.10, kde jednou z přidaných funkcí je právě lepší integrace do Windows 11. Standardně do kontextové nabídky vloží vnořené menu se čtyřmi položkami.

Pokud chcete soubor či složku zabalit, budou tam možnosti pro vytvoření jednoduchého raru bez nastavení nebo s rozšířenými možnostmi archivace. Plus obě možnosti včetně toho, že se archiv vloží jako příloha do e-mailu ve výchozí aplikaci. V případě rozbalování můžete archiv otevřít ve WinRARu, rozbalit, rozbalit do složky nebo rozbalit s rozšířenými možnosti nastavení.

V nastavení WinRARu (Options | Settings | Integrations) lze kontextovou nabídku dále upravit a také vypnout Cascaded context menus. Pak už v nabídce nebude vnořené menu, ale jediná položka pro výchozí rozbalení a zabalení souboru.

Nový Týden Živě s recenzí Windows 11:

Do budoucna se zcela jistě objeví i další aktualizace aplikací, které rozšíří kontextovou nabídku ve Windows 11. Nejde ostatně o žádný hack, ale standardní API v systému. Microsoft pouze chce, aby nabídka nebyla zbytečně dlouhá a položky jednotlivých aplikací se seskupovaly.