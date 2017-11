Olie je chytrá lampička se zabudovanou Alexou a bezdrátovým nabíjením

Virtuální asistenti se začali rozšiřovat z mobilů do dalšího příslušenství v domácnosti. Můžete jimi ovládat osvětlení, televizi a řadu dalších zařízení. Proč tedy vše nespojit do jednoho? Snaží se o to tvůrci chytré lampičky Olie, kterou můžete podpořit na crowdfundingovém portálu Indiegogo.

Olie si budete moci objednat ve dvou verzích – stolní a stojací. Každá pak nabízí ještě pár barevných variant, všechny ale fungují na stejném principu. Mají v sobě zabudovaného virtuálního asistenta, na výběr je buď Alexa nebo Google Home, a fungují tedy jako domácí pomocník. Představte si zařízení Echo, akorát v podobě lampy.

Olie k tomu obsahuje ještě bezdrátovou Qi nabíječku s podporou rychlého nabíjení. Pokud nijak neholdujete asistentům a líbí se vám lampička, společnost nabízí také verzi pouze s nabíječkou. Všechny lampy jsou pak vyrobeny z hliníku a vypadají moderně a stylově.

Začátek prodeje se předpokládá na červen roku 2018 a v případě brzkého přispění na Indiegogo vás základní verze vyjde na 64 dolarů, tedy v přepočtu něco málo přes 1000 Kč.