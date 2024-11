OLED užitečný už na pohled. Používáte na mobilu funkci Always-On Display?

Už je to přes 15 let, co Nokia jako první zavedla do mobilu funkci nazvanou Glance Screen, které zobrazovala užitečné informace na displeji uspaného zařízení. Od té doby ji následovali skoro všichni ostatní výrobci, jen si pro funkci Always-On Display (AOD) našli vlastní názvy.

Princip se však nezměnil. Stále jde o to na displeji ukázat hodiny, notifikace, události z kalendáře a jiná data, kvůli kterým byste nemuseli telefon brát do rukou a odemykat. Daní je však zvýšená spotřeba, a tedy snížená výdrž. Jste ochotní ji obětovat? Používáte AOD?

Co si na té „vypnuté“ obrazovce necháte zobrazovat? A používáte AOD i v případě, kdy na ruce máte chytré hodinky, které vám ty užitečné informace mohou zobrazit také?

Karel Kilián

Ano, používám

Funkci Always on Display používám už docela dlouho. Měl jsem ji aktivní na Xiaomi Mi 9 a následně i na Xiaomi 12. Nicméně spolu s věkem odcházející baterkou začala výrazně ovlivňovat výdrž telefonu na jedno nabití, takže jsem ji nakonec deaktivoval.

Poté, co jsem přešel na iPhone, jsem se rozhodl vyzkoušet AoD v podání Applu. Musím říci, že jsem docela hodně překvapený tím, jak minimálně se projevuje na spotřebě, ačkoli mi toho na obrazovce svítí víc než na Androidu.

Kde naopak AoD vůbec nevyužívám, jsou chytré hodinky. Tam tato funkce opravdu drasticky zdržuje výdrž na jedno nabití a já nerad nabíjím častěji než jednou za dva týdny. Takže v tomto případě používám gesto zvednutí zápěstí, které funguje výtečně.

Petr Urban

Ne, nepoužívám

Připadá mi mírně úsměvné, že tuhle funkci nenabízí každý telefon, který nestojí dva tři tisíce. Lumia 830 mi před 10 roky ukázala, že displej může pořád něco ukazovat, aniž by tím naprosto vysála baterku. Podotýkám, že měla IPS LCD, nikoli AMOLED. Přísahám, že když jsem funkci zapnul, nepociťoval jsem dramatické snížení výdrže.

Můj současný telefon funkcí nedisponuje stejně jako několik jiných mobilů s Androidem, které jsem měl před ním. Nakonec je mi to jedno. Když potřebuji, displej rozsvítím ručně. Když sedím u počítače, kontroluji stav smartphonu přes Propojení s telefonem. Kdybych AOD měl, považoval bych ho za fajn bonus, ale když ho nemám, nechybí mi.

Martin Chroust

Ano, používám

Pokud telefon má OLED displej, a Always On, vždy jej co nejdříve zapínám. Jeden pohled stačí, abych věděl, zda mám zmeškaný hovor, nepřijatou důležitou notifikaci nebo hned vím, kolik je hodin. To sice obstarají i chytré hodinky, jenže s jejich jednodenní výdrží jsou často na nabíječce zrovna, když bych je potřeboval. Telefon tak pro zjištění těchto informací nemusím neustále odemykat a nevadí ani to, že Always On spotřebovává energii.

Častým odemykáním bych baterii zatížil určitě daleko více. Vystačím si se základním designem, byť u některých telefonů je možné si režim Always On detailněji upravit. Tento režim mám u všech telefonů nastavený tak, aby se vypínal večer při sledování televize a zapnul hodinu předtím, než vstávám. Ráno tak stačí letmý pohled na telefon, a zhruba vím, kolik je hodin.

Tomáš Holčík

Ano používám

AOD je pro mne z kategorie "není to nutné, ale potěší". Když to tedy telefon umí a nežere to moc baterku, nevypínám to. Pokud je nutné srazit spotřebu kvůli slábnoucí baterce, je AOD první mezi vypínanými vychytávkami. Speciálním případem je AOD při připojeném napájení, tedy ve formě displeje na stole či u postele. Aktuálně to hodně zpropagovaly nové iPhony, na Androidu to zcela zvládá bohatě konfigurovatelná aplikace StandBy. Není zadarmo, ale bezplatná verze s reklamami vám ukáže, zda pro podobnou appku je ve vašem životě místo. Já ji ale po vyzkoušení už nepoužívám.

Jan Láska

Ano, používám

AOD je pro mě jedna ze základních funkcí telefonů. Na pohlaslém displeji si nechám zobrazovat pouze minimalistický čas a datum, stav nabití baterie a obrysy malých ikon, které indikují nějakou přijatou notifikaci. Naopak nejsem příznivcem žádných velkých obrázků nebo kýčovitých animací. Když se to s nimi přežene, tak AOD vypadá skoro jako stabilně rozsvícený displej a ztrácí tak svůj smysl. Celkově platí, že bez této funkce bych se neobešel a pokud ji nějaký telefon neumožňuje, tak bych si ho ani nekoupil.

Lukáš Václavík

Ne, nepoužívám

Na současném iPhonu 13 mini tu funkci ani nemám, ale nechybí mi to. Na předchozím Samsungu jsem ji vypnul, protože to už byla doba, kdy jsem začal znovu nosit hodinky (chytré). AOD jsem ale už někdy v pravěku používal na jedné symbianovské Nokii a pak Lumiích s Windows Phonem, kde se ta funkce hodila a nebyl takový přetlak notifikací jako dnes. Teď už bych si tam ale nastavil akorát ty údaje, které vidím při pohledu na zápěstí. (A ani na garminech AOD nemám aktivní, rozsvítí se až gestem.)

Filip Kůžel

Ne, nepoužívám

Používám Samsung Galaxy S24 Ultra, tuhle funkci má, ale nepoužívám ji – nenapadá mě, co bych si nechal zobrazit. Notifikace i čas vidím na hodinkách na zápěstí, ale třeba mě inspiruje někdo z kolegů…

Jakub Čížek

Ne, nepoužívám

V kapse nosím Pixel 9 a ten tuto volitelnou funkci samozřejmě nabízí – stejně jako všechny mé předchozí telefony už od dob, kdy moji lebku ještě pokrývaly vlasy. K životu to ale nepotřebuji, protože to jen žere baterii. „Always-On“ mají v mém případě na starost hodinky Fenix od Garminu a jejich transflektivní displej MIP.

A co vy, používáte na mobilu funkci Always-On Display?