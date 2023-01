OLED už nestačí. Asus zavádí 3D OLED a k tomu RTX grafiky i do tenkých notebooků

Lepší OLED a zcela nový 3D OLED pro práci

I ty modely, které už měly OLED, dostanou nově vylepšené panely. Místo 90 Hz nabídnou 120 Hz a dřívější 14" modely si mírně polepší s úhlopříčkou na 14,5".

Hlavním lákadlem ale bude 3D OLED, pro jehož sledování nepotřebujete brýle. Asus v tomto není jediný, ba ani první. Už před Vánoci jsme si mohli pár minut vyzkoušet 3D displej na notebooku Acer Predator a zahráli jsme si God of War ve 3D. Vypadalo to zajímavě, ale asi bez toho dokážeme žít.



Nový 3D OLED displej

V případě Asusu ale 3D OLED míří nejprve na profesionální designéry, nikoli na hráče. Displej s nativním rozlišením 3200 × 2000 kryje lentikulární vrstva, která s využitím sledování očí přizpůsobuje obraz pro levé a pravé oko. Díky 120Hz a OLEDu by měly být „duchy“ mezi levým a pravým obrazem minimální a funkčně poloviční 3D rozlišení 1600 bodů stále dostatečně jemné i na 16" úhlopříčce.



ProArt Studiobook v novém designu používá posunutý pant displeje a nešetří konektory

Prvním 3D notebookem Asusu se tak stane ProArt Studiobook 16 3D OLED, který stejně jako jeho 2D příbuzní ProArt Studiobook 16 / Pro 16 OLED nabídne unikátní otočný ovladač Asus Dial. Oproti loňsku se zvětšila plocha touchpadu a hlavně letos notebook pohání nová 13. generace Intelu řady HX a GeForce RTX nové série 4000.



Asus Vivobook Pro 16X 3D představuje levnější cestu k 3D displeji

Nový 3D displej pak ale můžete mít i levněji v Asus Vivobook Pro 16X 3D OLED jen bez fyzického otočného ovladače. I tento Vivobook stále bude existovat v 2D variantě a ta právě jako jeden z mála notebooků s 2,5K IPS displejem. Oproti loňsku mu přibyl jeden port Thuderbolt, zvedl se výkon grafiky z 140 na 150 W a procesory H jsou nově HX.



Asus slibuje širokou kompatibilitu, raději ale zůstaneme opatrní

To, že tyto notebooky míří na profesionály, ale neznamená, že by nebyly použitelné i na hry. Nechybí jim MUX switch pro přímé propojení dedikované grafiky s displejem a čtyři výdechy chlazení vedou do tří stran pro účinné chlazení i v herní zátěži. Cílení na profesionály tak spíše znamená, že podpora her na tom 3D displeji nebude nějak rozsáhlá.