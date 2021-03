Okřídlený divočák DJI FPV Combo: Nejzábavnější a nejrychlejší dron se 4K

Zkraje března se rodina kvadrokoptér DJI rozrostla o nový model FPV. Jak už název napovídá, čínský výrobce, který se v posledních letech stal nepsaným standardem na poli amatérských i profesionálních dronů střední a vyšší třídy, se konečně vrhl i do akrobatického létání.

Kompletní set DJI FPV Combo obsahuje sportovní kvadrokoptéru, dálkový ovladač DJI FPV Remote Controller 2 a konečně brýle DJI FPV Goggles V2, které nahrazují tradiční obrazovku mobilu pro co nejvěrnější živý náhled z kamery a také pro samotnou konfiguraci.

Dron je díky tomu ten nejzábavnější, nejrychlejší, a nakonec i nejkontroverznější okřídlený divočák, který se mi dostal do rukou. Ale pěkně popořadě.

Co najdete v krabici, co to umí a letová ukázka dronu:

(let začíná v čase 07:00)

DJI proslulo svou špičkovou stabilizací obrazu a natolik jednoduchým létáním, že jsem se – ještě než začala platit nová evropská pravidla pro drony – nebál dát ovladač svého Mavic Air do rukou šestiletého děvčete.

Poznávacím znakem dronů DJI je snadné létání

Díky perfektnímu řídícímu počítači a armádě čidel, které zabrání střetu s překážkou, jsem totiž věděl, že kdyby slečna zazmatkovala, stačí, aby pustila ovládací páčky, půlkilogramová cihlička se okamžitě zastaví a bude nehnutě levitovat i při docela solidním protivětru.



Bezmála 800g pevná konstrukce dronu. DJI FPV by měl vydržet i větší pád.