Okay zbankrotovalo. Z Česka mizí další velký řetězec s elektronikou

Společnost Okay na sebe podala insolvenční návrh. Po covidovém období se jí přestalo dařit, což vyvrcholilo loni v listopadu, kdy firma požádala Krajský soud v Brně o tříměsíční moratorium před věřiteli a povolení k preventivní restrukturalizaci. Ta však neproběhne.

Okay v lednu zavřelo všechny zbývající kamenné prodejny a chtělo zachovat jen e-shop a velkoobchodní prodej na vybraných asi deseti místech. Jenže klíčoví dodavatelé spotřebičů z Asie přestali s Okay spolupracovat, takže obchod neměl co prodávat, a tím ztratil další zákazníky.

Společnost má vyšší stovky věřitelů, kterým dluží 700 milionů korun. V únoru někteří z nich ještě souhlasili s restrukturalizací, ale Okay nezískala zákonem potřebných 75 % hlasů. Míří tak do úpadku a vzhledem ke krizi a konsolidaci trhu je nepravděpodobné, že ještě kdy ožije.

Je za poslední roky skončily konkurenční řetězce Electro World a Euronics, které pohltil Datart. Allegro spolklo CZC a Mall. Okay přitom v době vrcholu mělo 80 prodejen a po převzetí Jena nábytku v roce 2012 se firma soustředila na kompletní vybavení obývacích pokojů a ložnic. Nikdy ale nebyla příliš silná na internetu, což ji i s ohledem na nástup čínských e-shopů srazilo vaz.