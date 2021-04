„OK, Google“: Praktické příklady, jak vám hlasový Asistent zpříjemní život

To se může hodit v situacích, kdy například potřebujete v určitou hodinu někomu zatelefonovat, ale s ohledem na další povinnosti je šance, že byste na to zapomněli. Stačí zadat například „OK, Google, remind me at 10 a. m. to call Karel“.

Do této rutiny si můžete přidat další položky – například lze před jejím spuštěním změnit hlasitost chytrého reproduktoru nebo získávat informaci na různé otázky typu „jaké je počasí v New Yorku?“ (či jiném místě, kam se třeba chystáte na dovolenou či služební cestu).

Pokud máte chytrého asistenta od Googlu, pak nepotřebujete budík – hravě ho totiž zastoupí! Klíčová fráze zní „set alarm“ či „wake me up at“ a za ní následuje čas, kdy si přejete vstávat. Pro buzení zítra v šest hodin ráno tedy zadejte „OK, Google, set alarm for 6 a. m. tomorrow!“

Pokud potřebujete zjistit, kolik času zbývá, můžete se kdykoli zeptat „OK, Google, how much time left?“ Je také možné nastavit více různých minutek – v takovém případě je lze rozlišit názvem. Například můžete přikázat „Hey Google, start a 10 minutes timer for pizza.“.

Dalším příkazem, který využijete například v kuchyni, je časovač neboli minutka. To obzvláště oceníte v situaci, kdy máte špinavé ruce a nastavování minutky na telefonu by znamenalo znečištění jeho obrazovky.

Google jako rosnička

Když zadáte do vyhledávače Google slovo „počasí“, dostanete na prvním jako odpověď grafický přehled s předpokládaným vývojem teploty, srážek a větru. Počasí je jedním z častých konverzačních „ice breakerů“ a popovídat si o něm můžete i s Asistentem.



Jaké bude počasí

Začít můžete příkazem „OK, Google, tell me about the weather“. Asistent vám odpoví popisem aktuální situace a nejvyšší i nejnižší očekávanou teplotou pro aktuální den. V konverzaci můžete pokračovat a navázat dotazem „What about tomorrow?“ či „What about this weekend?“

Pokud se chystáte na procházku a pohledem z okna nedokážete poznat, zda je venku teplo, nebo chladno, stačí se zeptat na teplotu: „OK, Google, what’s the temperature?“ Odpověď na dotaz, zda si máte vzít pláštěnku nebo deštník, pak dostanete po vyslovení „OK, Google, is it rain?“ či „OK, Google, will be rain?“