„OK, Google. Odežeň komáry!“ Chytrý systém proti otravnému hmyzu lze ovládat hlasem

Do konce zimy zbývá už jen několik týdnů, takže je možná nejvyšší čas začít plánovat venkovní úpravy, abyste si co možná nejlépe užili teplé měsíce. Bohužel to také znamená, že se vrací otravný hmyz, jako jsou komáři. Firma Thermacell, která působí i na našem trhu, představila chytrý systém proti komárům s názvem Liv.

Liv sestává z několika odpuzovačů propojených s chytrým hubem, přes který je lze ovládat. Za jednu ze zásadních výhod můžeme označit možnost spolupráce s hlasovými asistenty – konkrétně je podporována Alexa od Amazonu a Asistent Google. V praxi to znamená, že zařízení lze aktivovat a deaktivovat vyslovením příslušného hlasového příkazu.

Thermacell Liv

Zásadním prvkem celé soustavy je chytrý hub, jež se připojuje do elektrické sítě a je spojený s jednotlivými odpuzovači pomocí 7,5 metrů dlouhých kabelů. Hub lze také připojit k bezdrátové síti, což mu dává další možnosti a schopnosti, o kterých si povíme níže.

Vedle hlasových asistentů lze celý systém ovládat také přes Wi-Fi z aplikace LIV+ pro chytré telefony, která je k dispozici zdarma pro Android i iOS. Kromě možnosti zapnout a vypnout ochranu nabízí také automatizované spouštění/vypínání v uživatelem definované časy a kontrolu hladiny náplně repelentu.

Thermacell, který nabízí také bateriové odpuzovače hmyzu, upozorňuje, že systém není určen k nepřetržitému provozu. Kazety by měly vydržet více než 100 hodin, takže při používání po dobu osmi hodin týdně zvládnou celou sezónu (tj. asi dvanáct týdnů).

Repelent používá jako účinnou látku 5,5% metofluthrin (je schválen FDA), který dokáže odpudit až 97 % komárů. V přístroji jsou umístěné kazety, které jsou zahřívány tak, aby vypouštěly malé množství mlhy a rozptylovaly ji do vzduchu. Tato mlha je zcela bez zápachu a poskytuje ochranu před komáry v okruhu šesti metrů.

Ceny nejsou lidové

Systém Liv vyžaduje připojení pomocí kabelů, proto výrobce nabízí zákazníkům kontakt na profesionály, kteří jim pomohou s instalací. Repelenty jsou vodotěsné a odolné proti povětrnostním vlivům, takže by nemělo být nutné systém každý rok rozebírat a znovu skládat.

Thermacell Liv lze objednat na stránkách výrobce, kde je k dispozici ve třech verzích. Nejlevnější se třemi repelenty, které by měly pokrýt plochu asi 90 m2, přijde na 699 amerických dolarů (cca 16 100 Kč). Varianta se čtyřmi odpuzovači pro prostor s rozlohou 120 m2 stojí 799 dolarů (cca 18 400 Kč) a s pěti repelenty pro plochu 150 m2 pak přijde na 899 dolarů (cca 20 700 Kč).

Balení obsahuje kromě daného počtu odpuzovačů také odpovídající počet držáků pro instalaci do země, kabeláž a jeden chytrý hub. Balíček se šesti kusy náhradních náplní stojí 120 dolarů (cca 2 800 Kč).