Oficiální web Olomouce nejede a my tušíme proč. Může za to opět ransomware

Ale ne, webové stránky statutárního města Olomouc nefungují! Kde může být problém? Přirozeně přetížené servery to asi nejsou a výpadek u poskytovatele internetové linky to také nebude. Asi tušíme, kde je zakopaný pes.



Olomouc.eu nejede, město se totiž nejspíše stalo další obětí ransomwaru Avaddon

Olomouc je další obětí ransomwaru Avaddon, který je podle bezpečnostních expertů v Česku poměrně aktivní. Ostatně, jistě si na něj pamatujete, před pár týdny jsme totiž referovali o jedné z nešťastných českých firem, které stejní záškodnici vykradli hromadu privátních dat včetně smluv a vystavili je na svém skrytém webu v nitru anonymní sítě Tor.



A toto bude nejspíše skutečným důvodem „technické údržby serveru“

Teď tam visí jako ochutnávka útoku několik dokumentů olomouckého magistrátu, snímky z Excelu či jiného tabulkového dokumentu s nejrůznější evidencí města a další potenciálně citlivá data. A ano, Avaddon opět vyhrožuje, že pokud nebude Olomouc do sedmi dnů reagovat, zveřejní toho mnohem více a začne útočit.

Olomoucký magistrát se s útokem Avaddonu potýká už nějaký čas a informuje o něm na svém Facebooku:

S útočníky se samozřejmě nevyjednává, Olomouc postupně obnovuje své IT systémy, a tak to Avaddon v posledních hodinách zkouší skrze DDoS (Distributed Denial of Service), který dost možná stojí za odpoledním výpadkem hlavní webové prezentace.