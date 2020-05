Office 365 zamete s otravováním kolegů. Znemožní odpovědět všem ve velkých konverzacích

Tzv. „e-mailové bouře“ jsou něco, s čím se setkal pravděpodobně každý, kdo pracuje ve větší firmě. Stačí, aby jeden z kolegů neuváženě odeslal e-mail pro více lidí a místo, aby je umístil do skryté kopie, využije kopii klasickou. A jakmile začnou všichni odpovídat, náhle se vám zaplní doručená pošta reakcemi všech lidí, kteří klikli na odpovědět všem, a nastane naprostý zmatek.

Řešením je samozřejmě naučit kolegy používat tuto funkci pouze v případech, kde dává smysl, a jinak posílat odpověď pouze odesílateli, to ale může být běh na dlouhou trať. Částečně to zamaskují klienti, kteří e-mail sdružují do konverzací, ani to ale nezamezí hromadě nevyžádaných zpráv.



Nová funkce zablokuje odpověď všem pokud vyhodnotí, že došlo k odesláí příliš velkého počtu zpráv.

S nápadem teď přišel i Microsoft – v rámci svého balíku Office 365 (který přejmenovává na Microsoft 365) a služby Exchange Online nově nabízí funkci Reply All Storm Protection. Ta znemožní po 4 hodiny odeslat odpověď všem do konverzace, ve které detekuje abnormální výskyt podobných zpráv. Aktuálně jsou limity nastavené poměrně vysoko – muselo by dojít k alespoň 10 odpovědím pro více jak 5 000 adresátů v rámci 60 minut, což se v našich podmínkách může hůře plnit. Microsoft ale slibuje, že po prvotním otestování funkce vyhodnotí zpětnou vazbu od uživatelů a firem a limity případně poupraví.

