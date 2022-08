Office 2016 a 2019 se s Microsoft 365 nerozejdou. Od října 2023 to ale bude bez garance

Nedávno se zdálo, že Office 2016 a 2019 v říjnu 2023 ztratí přístup k online službám Microsoft 365. Mohl za to blogový příspěvek, kde Zachary Cavanell z Microsoftu uvedl, že dva samostatné produkty zakoupené za jednorázový poplatek nebudou podporovat připojení k Microsoft 365 včetně Exchange Online.

Podpora Office 2016 přitom trvá do 14. října 2025. Stejné datum platí pro novější Office 2019. Proč by podpora online služeb skončila o dva roky dřív? Stejnou informace uvádí dokument na webu podpory, jak upozornil např. Redmond magazine. Konkrétní v něm stojí:

„Office 2019 and Office 2016 will be supported for connecting to Microsoft 365 (and Office 365) services until October 2023.“

Jenže konec podpory v tomto případě nutně neznamená konec možnosti používat online služby. Jen o kousek níže stojí, že Microsoft nepodnikne aktivní opatření proti tomu, aby se starší aplikace Office připojovaly ke službám Microsoft 365. To, že je nebude záměrně blokovat, znamená, že připojení bude ještě nějakou dobu možné.

O dálce trvání tohoto stavu však můžeme jen spekulovat, protože jak Redmondští dodávají, starší klienty (nástroje Office jako Word) mohou časem ztrácet výkon a spolehlivost. Lze předpokládat, že v nějakém bodě už nebudou schopné se k serverům připojit vůbec. Jestli se to stane před ukončením životního cyklu produktů, není jisté.

Nulová garance funkčnosti

Proč Microsoft neukončí podporu služeb 365 až v okamžiku zakončení jejich životního cyklu Office 2016 a 2019? Je to dáno stavem podpory. Office 2016 a 2019 sice podporovány jsou, ale 13. října 2020 skončila hlavní fáze podpory verze 2016. Dne 10. října 2023 se totéž stane verzi 2019, což není náhoda. Všimla si toho Mary Jo Foley ze ZDNetu. Microsoft už dříve indikoval, že podporu služeb 365 spojí s hlavní fází podpory.

Po uvedeném říjnovém datu se životní cyklus Office překlápí do fáze rozšířené podpory, která je více či méně udržovací. Během ní už Microsoft jen opravuje nejnutnější (bezpečnostní) chyby a do produktů nepřidává nové funkce.

Udržení plně funkčního spojení nástrojů Office s online službami by teoreticky mohlo spadat do kategorie opravování chyb, je to ale věc interpretace. Microsoft si to evidentně interpretuje tak, že tohle dělat nemusí, takže stále podporované produkty v tomto ohledu udržovat nebude.

Microsoft chce, aby si domácnosti i firmy předplatily Microsoft 365, s nímž získají rovněž nejaktuálnější nástroje Office. U samostatně prodávaných verzí Office se možná počítá s tím, že pokud si je koupíte, tak na online služby důraz nekladete. Snaha o omezení samostatně prodávaných verzí Office ve prospěch předplatného Microsoft 365 je nicméně patrná.

Ještě Office 2016 nabídly desetiletou podporu, Office 2019 přišly na trh se sedm let trvající podporou. Pětiletá hlavní fáze je stejná, zkrátila se však rozšířená fáze. S Office 2013 se pokusil zrušit přenositelnost licence. S jednorázovými produkty to Microsoft úplně nevzdává, loni vydal Office 2021. V dynamicky se měnícím a propojeném světě mají tyto neměnné verze stále omezenější pole působnosti.

Zdroje: Microsoft Docs (1, 2, 3) | Microsoft Mechanics Blog | Redmond magazine | ZDNet