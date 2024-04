Office 2016 a 2019 končí za rok a půl, varuje Microsoft. Jako poslední podporují Windows 7 a 8

Microsoft letos pošle do výslužby dvojici postaru licencovaných kancelářských balíků. Připomněl to na jednom ze svých blogů. Mimochodem, opravdu má blog, který se nazývá Office End Of Support Blog. Tím dokázal, že má blogy pro každou příležitost a nejspíš je už ani sám nespočítá.

Zpátky k věci. Dne 24. října 2025, skončí podpora Office 2016 a Office 2019, dále příbuzných serverových produktů Exchange Server 2016 a 2019 a také Skype for Business Server 2015 a 2019. Přestože zatím podporovány jsou, od loňského října Office 2016 a 2019 skončila garance, že se připojí k online službám Microsoft 365.

Do konce produktové podpory zbývá zhruba rok a půl. Oznámení cílí primárně na podniky, které migrace plánují delší dobu předem. Oproti tomu v domácnostech běžně není problém vyměnit jeden produkt za jiný během jednoho odpoledne.

Přesto pokud některý z těchto produktů používáte, počítejte s tím, že zbývající čas podpory se krátí. Po ukončení už Microsoft nebude ani poskytovat záplaty, natož aby v produktech opravoval nebezpečnostní chyby.

Naposledy životnost z této kategorie produktů plánovaně skončila Office 2013, a to téměř přesně před rokem. Ten byl ještě podporován po dobu 10 let a totéž platí pro Office 2016. (Nikoli však pro variantu pro macOS, jejíž podpora skončila už v roce 2020 po pouhých pěti letech od vydání. Microsoft nemá rád nekomplikované věci.)

Dále už Redmondští podporu zkrátili, a proto současně s tímto balíkem odejde do výslužby rovněž Office 2019. Jeho plánovaná životnost je již jen sedm let. Mimochodem, Office 2016 jsou poslední verzí, která ještě podporuje Windows 7–8.1 a Windows Server 2008 R2 SP1–2012 R2. Letos pak očekáváme příchod Office 2024 a jejich životní cyklus potrvá pouhých pět let.

Konce podpory balíků Microsoft Office Balík Uvedení Standardní podpora Rozšířená podpora Office 97 19. 11. 1996 31. 8. 2001 16. 1. 2004 Office 98 for Mac 28. 2. 1998 30. 6. 2003 - Office 2000 7. 6. 1999 30. 6. 2004 14. 7. 2009 Office 2001 for Mac 11. 10. 2000 31. 12. 2005 - Office XP 31. 5. 2001 11. 7. 2006 12. 7. 2011 Office X for Mac 24. 10. 2001 9. 1. 2007 - Office 2003 19. 8. 2003 14. 4. 2009 8. 4. 2014 Office 2004 for Mac 13. 7. 2004 10. 1. 2012 - Office 2007 30. 1. 2007 9. 10. 2012 10. 10. 2017 Office 2008 for Mac 9. 3. 2008 9. 4. 2013 - Office 2010 15. 6. 2010 13. 10. 2015 13. 10. 2020 Office 2011 for Mac 9. 12. 2010 10. 10. 2017 - Office 2013 29. 1. 2013 10. 4. 2018 11. 4. 2023 Office 2016 22. 9. 2015 13. 10. 2020 14. 10. 2025 Office 2016 for Mac 22. 9. 2015 13. 10. 2020 - Office 2019 24. 9. 2018 10. 10. 2023 14. 10. 2025 Office 2019 for Mac 24. 9. 2018 10. 10. 2023 - Office 2021 5. 10. 2021 13. 10. 2026 -

Na Živě nabízíme také přehled všech produktů z dílen Microsoftu, kterým skončí podpora letos. Budou to zejména Windows 11 22H2.

