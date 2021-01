Odvážný krok se povedl: Test notebooku Apple MacBook Air M1

Přechod na ARMové procesory provází vždy největší obavy stran kompatibility aplikací. Po dlouhém testování desítek aplikací ale mohu prohlásit, že se Applu tento velmi odvážný krok podařil.

Jako ve škole: větu „Procesory x86 patří do počítačů, ARMy do mobilů a tabletů“ si jednou provždy škrtneme. Studenti ve svých sešitech, učitelé v učebnicích. Po neslaném, nemastném koketování Microsoftu s těmito procesory ve svých tableto-noteboocích Surface se do přerodu pustil i Apple, který dává vale Intelu. Nejde přitom o krok zbrklý či nepromyšlený, právě na procesory Intel z procesorů IBM PowerPC přešel Apple v roce 2006. Tehdejší změna znamenala okamžitý nárůst výkonu při zásadně nižší spotřebě.

Přechod mezi různými architekturami však vždy znamená zásadní komplikaci: aplikace napsané pro jednu architekturu nemohou běžet na architektuře jiné. Tak tomu ostatně bylo i v roce 2006 a Apple problém vyřešil mezivrstvou zvanou Rosetta, která automaticky přeložila starou aplikaci pro nový procesor. Ač je to čtrnáct let, pamatuji si jako dnes, že co se kompatibility a rychlosti týče, nebyla Rosetta žádný zázrak. Přerod trval několik let a aplikace, které tvůrci nechtěli překládat, zůstaly minulostí.

S touto starou pachutí na patře všech pamětníků se milovníci počítačů Apple obávali přechodu z procesorů Intel na ARMové procesory zvané Apple Silicon, v první verzi označované jako M1. Apple připravil již při oznámení kity s novým procesorem pro vývojáře, aby tito mohli své aplikace optimalizovat pro nové procesory. A pro ty líné, anebo pro programy, které již své vývojáře nemají, připravil Apple Rosettu 2. Otázky stran kompatibility a rychlosti jsou opět nejožehavější, stejně jako před čtrnácti lety.