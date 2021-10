Odvážný krok prohlížeče Brave: výchozím vyhledávačem nebude Google, ale jeho vlastní služba

Alternativní webový prohlížeč Brave se zaměřuje na ochranu soukromí. Ve výchozím nastavení proto například blokuje reklamy a sledovací kódy třetích stran. Nově nastaví jako výchozí svůj vyhledávač Brave Search, který ve Spojených státech, Velké Británii a Kanadě nahradí Google, ve Francii Qwant a v Německu DuckDuckGo. Dalších zemí se změna dotkne v následujících měsících.

Pro nový vyhledávač Brave, který byl spuštěn ve veřejné beta verzi na začátku tohoto roku, je to významný krok, protože většina uživatelů prostě bere to, co se jim nabízí. Nastavení vyhledávače jako výchozího ve webovém prohlížeči je cennou propagační taktikou, a to natolik důležitou, že se tato praxe v minulosti stala předmětem kontroly antimonopolních úřadů.

V Evropě musí Google nabízet uživatelům operačního systému Android možnost výběru vyhledávače poté, co mu regulační orgány EU uložily pokutu ve výši 5 miliard dolarů mimo jiné za nezákonné vázání vyhledávání Google na systém Android. V průběhu let Google také platil společnostem, jako je Apple a Mozilla, aby byl výchozím vyhledávačem v jejich prohlížečích.

Brave sází na vlastní stáj

„Jak víme ze zkušeností s mnoha prohlížeči, výchozí nastavení je pro přijetí klíčové a vyhledávač Brave Search dosáhl kvality potřebné k tomu, aby se stal výchozí možností vyhledávání a nabídl našim uživatelům bezproblémový online zážitek založený na ochraně soukromí,“ uvedl v prohlášení spoluzakladatel a generální ředitel Brave Brendan Eich.

Přestože změna jistě zvýší význam vyhledávače Brave Search u uživatelů tohoto browseru, podíl prohlížeče na trhu je podle údajů StatCounteru tak malý, že se ani nezapočítává do srovnání se zavedenými konkurenty, jako jsou Chrome, Safari, Edge a Opera. Přesto Brave tvrdí, že v září 2021 měl jeho prohlížeč téměř 40 milionů aktivních uživatelů.

Kromě toho, že tento krok zvyšuje význam vyhledávače Brave, je také projevem důvěry v novou službu zaměřenou na ochranu soukromí. Vyhledávač Brave je pozoruhodný tím, že je postaven na vlastním nezávislém indexu. Autoři tvrdí, že vyhledávač nesleduje uživatele, jejich vyhledávání ani klikání.

Bez sledování a bez reklam

Spolu se změnou výchozího vyhledávače spouští Brave také nový systém, do kterého mohou uživatelé přispívat svými daty a pomáhat tak zlepšovat výsledky vyhledávání. Tvrdí, že projekt Web Discovery Project shromažďuje údaje o vyhledávání a prohlížení webu způsobem, který nelze spojit s jednotlivými uživateli a který nelze prodat inzerentům nebo předat úřadům.

Závěrem je vhodné podotknout, že nastavení výchozího vyhledávače v žádném případě neznamená, že by si uživatel nemohl zvolit jinou službu. Tato možnost bude dostupná v nastavení webového prohlížeče, kde bude možné volit z několika možností.

Vyhledávací služba Brave Search je v současné době ve stádiu beta verze. Je zdarma a nezobrazuje vůbec žádné reklamy. Tvůrci ale přiznávají, že v budoucnu plánují zavést v bezplatné verzi reklamy a také spustit prémiovou službu bez reklam.