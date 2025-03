Odvážné koncepty od Lenova. Solární notebook dává smysl, bláznivě skládací displej už méně

Lenovo už tradičně na každý veletrh přiveze nějaký koncept, vizi, zkrátka něco bláznivého, co se většinou vůbec nebude prodávat, ale někdy z toho nakonec něco je. Třeba notebook s vysouvacím displejem se opravdu začne letos prodávat.

Letos na MWC přivezlo Lenovo dva koncepty notebooků i experimentální příslušenství. Samozřejmě k tomu ale má i kompletní oživení prodávaných Thinkpadů, ideapadů a Yoga notebooků.



Sluncem dobíjený notebook dává smysl, pokud bude solární článek levnější než větší akumulátor

Z předváděných konceptů mi přijde nejsmysluplnější solárně nabíjený notebook. Na víku displeje má kompletní sadu solárních článků, které průběžně dobíjejí notebook. Notebook má samozřejmě i standardní akumulátor, prioritu má ale solární energie a teprve až nestačí, přidává se akumulátor případně připojené napájení. Dvacet minut na přímém světle by mělo zajistit až hodinu přehrávání FullHD videa, v místnosti nebo zatažené obloze to bude reálně jen mírně přicucávat zlomky wattů a pro trvalý provoz to stačit nebude.

Druhý koncept je už mnohem bláznivější provedením, ale i názvem Thinkbook "codename Flip" AI PC proof of concept. Jde o notebook s rozkládacím ohebným OLED displejem, displej se ale u něj netradičně překlápí z na vnější přední hraně. Tedy tam, kde obvykle tlačíte prsty při otevírání notebooku, je citlivý ohnutý OLED displej.



Netradičně skládaný displej, další fotky máte v galerii

Aby toho nebylo málo, na touchpad Lenovo schovalo několik různých ikon a režimů. Podobně jako u Zenbooků od Asusu můžete na touchpadu zobrazit numerickou klávesnici, ale jsou tu i ikony pro ovládání přehrávání nebo rychlé akce.

Podobný notebook většinou může na výstavě ovládat jen vyškolená obsluha, ale tady Lenovo pustilo novináře přímo k notebooku. Může to naznačovat větší důvěru v koncept, ale i tak některé notebooky už za pár hodin předvádění nepůsobily zrovna robustně.

Tento koncept tedy myslím nikdy nespatří produkční linku, ale touchpad s doplňkovými ikonami si v komerčně dostupném notebooku představit dokážu.



Poprvé v řadě T existuje konvertibilní notebook

Z komerčně dostupných notebooků za zmínku stojí Thinkpad T14s 2-in-1, kdy se poprvé v řadě T objevuje konvertibilní provedení, které má samozřejmě u Lenova dlouhou tradici. Tady ale T14s v konvertibilním provedení má třeba i slot s čtečkou smart karet nebo samozřejmý trackpoint v klávesnici.



Yoga Pro 9i Aura Edition dostane až RTX 5070 a Tandem OLED pro vyšší jas až 1600 nitů

Ve spotřebitelské řadě Yoga dostaneme výkonnou konfiguraci s grafikou RTX 5070 a zdvojeným OLED displejem pro vyšší jas. Naopak levnou cenu ponese Ideapad Slim 3x vybavený procesorem Snapdragon X.



Ideapad Slim 3x chce bodovat hlavně cenou

Začne se prodávat už tento měsíc za 599€ tedy za zhruba 15 tisíc korun a bude i s OLED displejem. Vzhledem k tomu, že Lenovo uvádí „až 15,1" OLED displej“, možná ty nejnižší konfigurace budou hůře vybavené.