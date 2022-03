Odvážná klávesnice, která se musí líbit Batmanovi, ale běžné uživatele vyděsila

V lednu jsme psali o odvážné klávesnici Planck EZ, která má jen 47 tlačítek a většinu funkcí musí řešit mocí přepínačů a zkratek. ADM42 je ještě extrémnější. Tlačítek má ještě o pět méně, navíc chybí popisky a ještě má atypický tvar, který ze všeho nejvíc připomíná netopýra.

Autor klávesnice, švýcarsko-italský inženýr Lorenzo Leonini, je ale přesvědčený, že optimálně skloubil minimalistické rozměry a ergonomii. S nápadem oslovil komunitu na Kickstarteru, tam mu ale přispělo jen 24 fanoušků a týden před koncem je zhruba na desetině cílové částky. Kdo by měl o klávesnici zájem, k dispozici je za 239 franků, v přepočtu asi 6000 korun.

Leonini navrhl klávesnici tak, abyste z ní nemuseli sundávat ruce, protože všude dosáhnete prsty i bez přehmatů. Prstoklad je sice atypický a ony chybějící popisky začátečníkům také budou dělat problémy, ale po chvíli cviku by se na ADM42 měl naučit psát každý. Jen si bude muset vytisknout návod, aby pochopil, co se v které „vrstvě“ nachází a co který přepínač dělá.

Klávesnice je mechanická, využívá vyměnitelné spínače (v základu lineární MX Red). Samozřejmostí je RGB podsvícení i odpojitelný kabel s USB-C/USB-A. Rozměry činí 260 × 115 × 25 mm, hmotnost pak 290 gramů.