Odpověď Snapchatu na TikTok se jmenuje Spotlight. Aby se prosadil, dostanou uživatelé milion dolarů denně

Dříve se všechny sociální sítě snažily okopírovat funkci Příběhů, teď se chtějí svézt na popularitě TikToku. Svou odpověď na hudební videa představil tento týden i Snapchat - ukázal novou část aplikace nazvanou Spotlight, pomocí které chce TikToku přímo konkurovat. Připravil k tomu i ohromné finanční pobídky.

Snapchat totiž plánuje každý den věnovat uživatelům milion dolarů za to, že videa v nové sekci Spotlight budou vytvářet. Odměny se dostanou ke tvůrcům, jejichž obsah bude mít největší počet zhlédnutí. Cílem je motivovat tvůrce, aby Spotlight vyzkoušeli a třeba jej upřednostnili místo TikToku.

Celá funkce je v podstatě TikTok, jen existuje na Snapchatu. Jde o krátká vertikální videa s humorným obsahem, čímž mají být odlišná od záběrů z každodenního života, které jsme mohli vídat na Snapchatu doposud. Společnost slibuje, že bude lidem doporučovat videa jak od běžných uživatelů, tak od známých tvůrců, postará se o to nový algoritmus.

Odměny v hodnotě jednoho milionu dolarů denně mají běžet do konce letošního roku, ale Snapchat nevylučuje, že nabídku prodlouží. Nebude také tvůrce kontaktovat sám. Kdo si myslí, že jeho videa mají potenciál vydělávat, musí se do projektu přihlásit (podobně jako u partnerského programu YouTube). Zájemci musí být starší 16 let a nevytvářet závadný obsah, další omezení nejsou. Ale samozřejmě zda skutečně budete vyplaceni, záleží na tom, jak vaše videa budou sledovaná.

Spotlight najdete jako novou záložku v aplikaci Snapchatu. V první vlně ale bude funkce dostupná jen v 11 zemích (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Velká Británie, Irsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Německo, Francie), v Česku si ještě budeme muset chvíli počkat. Videa mohou být dlouhá maximálně 60 sekund a nesmí obsah žádný vodoznak, takže není možné jen stáhnout příspěvky z TikToku a nahrát je na Snapchat.

Tím se Spotlight liší například od Reels, které existují na Instagramu. Zde Facebook příliš neřeší, aby obsah byl originální a lidem dovoluje kopírovat videa přímo z TikToku.