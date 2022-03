Odplata za sankce. Rusko zvažuje, že legalizuje softwarové pirátství

Podle zdrojů ruského ekonomického deníku Kommersant země uvažuje, že částečně legalizuje softwarové pirátství. Tamní úřady již prý připravují zákon, který by umožnil beztrestně používat nelicencovaný software ze zemí, které na Rusko uvalily sankce.

Plán Kommersantu potvrdilo ministerstvo financí, které prý hledá vyvážený přístup. Státní správa, podniky i běžní uživatelé by mohli používat pirástský software, pokud k němu neexistuje ruská alternativa. Pod to se ale může schovat cokoliv.

Deník specificky zmiňuje Microsoft, IBM nebo Oracle, které nově odmítají Rusům prodávat nové licence. Jsou ale Windows a Office nenahraditelné, když existují Astra Linux a MyOffice, případně i neruské open source alternativy?

Kommersant ale otiskl i kritické názory. IT konzultant Andrej Šolochov tvrdí, že výjimka v protipirátském zákonu by neuspíšila vývoj nového ruského softwaru, ale firmy by zůstaly u toho západního, jen by za něj neplatily. Lektor Oleg Bilov z Moscow Digital School zase uvádí, že řada aplikací už dnes běží ve formě předplatného a takové aplikace s neustálou online kontrolou platnosti licence ani jednoduše pirátit nelze.

Deník Kommersant mimochodem vlastní miliardář Ališer Usmanov. Jeho se sankce ze strany EU a USA také dotkly. Navíc vlastní významnou softwarovou společnost Mail.ru Group, pod kterou spadají sociální sítě Vkontakte, Odnoklassniki, ale též ICQ. Je též spolumajitelem MegaFonu, druhého největšího operátora v zemi. V minulosti také investoval do Facebooku, Twitteru, Applu nebo Airbnb, podíly už ale prodal.

via Kyle Mitchell