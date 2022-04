Odinstalace CCleaneru může omylem odstranit i další programy. Avast pracuje na opravě

Nástroj pro optimalizaci počítače CCleaner se opět dostal do středu ne zcela žádoucího mediálního zájmu. BetaNews informuje o případu uživatele, kterému odinstalační rutina tohoto programu odinstalovala většinu nainstalovaných aplikací.

Od roku 2017, kdy tento dříve populární program na čištění systému od Piriformu získal Avast, se CCleaner potýkal s několika problémy. Jednalo se například o instalaci dalšího softwaru (tzv. bundleware), označování za nežádoucí aplikaci či vyskakující reklamy. Hlášení, že nástroj odinstaloval většinu softwaru bez jeho vědomí uživatele, tak vypadá jako další prohřešek v řadě, ale není to úplně černobílé.

CCleaner odinstaloval další programy

Vše začalo (nyní již smazaným) příspěvkem, který na diskuzním webu Reddit publikoval uživatel vystupující pod přezdívkou rounakr94. „CCleaner 5.91 odinstaloval většinu mého softwaru, když jsem ho odstranil z Programů a funkcí v ovládacím panelu,“ uvedl.

„Při odinstalaci jsem na liště s průběhem viděl, že se odstraňují některé soubory MSI, Steam a Origin a po dokončení jsem zjistil, že Adobe Reader, Afterburner, Aida64, Steam, Origin, Discord, HDsentinel atd. byly poškozeny (nebyly úplně odinstalovány). Musel jsem strávit další 2 hodiny, abych je znovu nainstaloval a kompletně zkontroloval počítač na případný malware,“ upřesnil podrobnosti.

Z následné diskuze vyplynulo, že poškozený uživatel měl CCleaner nainstalovaný ve složce D:\Applications. V průběhu jeho odinstalace pak došlo k odstranění všech ostatních programů uložených v tomto umístění.

Mohl za to uživatel, ale Avast chystá opravu

Na situaci reagoval jeden z vývojářů: „To, že by měl CCleaner odstranit vše z instalačního adresáře, je za normálních okolností přesně to, co byste chtěli, aby dělal. Tedy nejen soubory z původního instalačního manifestu, ale i všechny aktualizace, soubory protokolů atd., aby po sobě nezanechal žádné stopy.“

S tím se nedá než souhlasit, ale rounakr94 nebyl o této logice zcela přesvědčen a odpověděl: „Proč by měl CCleaner odstraňovat cokoli jiného, co s ním nemá souvislost? Vypadá to na špatný kód v odinstalátoru nebo na pomstu vývojářů, protože odinstalováváte jejich software.“

Avast nakonec připustil, že k tomuto problému může dojít, ovšem jen ve velmi vzácných a specifických případech. Z oficiálního vyjádření plyne, že firma pracuje na aktualizaci, která zajistí, aby se tato situace v budoucnu nikomu dalšímu nestala. Vinu však primárně přenáší na uživatele, přičemž z toho, že rounakr94 svůj příspěvek na Redditu později smazal, lze soudit, že tomu tak skutečně bylo.

„Výchozí chování programu CCleaner při instalaci spočívá ve vytvoření nové složky 'CCleaner', takže v okamžiku odinstalace lze vše v této složce bez problémů odstranit. V případě popsaném v tomto článku musel uživatel toto chování záměrně obejít a buď se rozhodl nainstalovat program do složky, kterou v současné době používá k jiným účelům, nebo složku 'CCleaner' později použil k jinému než zamýšlenému účelu. Věříme, že se tento problém pravděpodobně týká pouze malé části zákazníků, ale přesto můžeme potvrdit, že pracujeme na aktualizaci, jež těmto potížím v budoucnu zabrání,“ uvedl Avast.