Odhalte skupinu hackerů DarkSide a Amerika vám pošle kapesné 220 milionů korun

Americký US Department of State (obdoba ministerstva zahraničí) vyhlásil odměnu ve výši až 10 milionů dolarů (220 milionů korun) pro toho, kdo pomůže odhalit identitu útočníků ze skupiny DarkSide, která letos na jaře pomocí ransomwaru odstavila potrubní společnost Colonial Pipeline.

Federální vláda má na podobné odměny vyhrazený speciální fond Rewards for Justice, jehož historie sahá hluboko do minulosti, doposud se s ním ale počítalo spíše jako s instrumentem v boji proti terorismu.

Jarní kybernetický útok, který nakonec nepřímo vedl k částečnému pozastavení toku paliv na východním pobřeží USA, nicméně ukázal, že i principiálně jednoduchý ransomwarový útok přes síť může způsobit podobné škody.



US Department of State má pro anonymní hlášení speciální formulář v síti Tor

Aby ministerstvo zajistilo případným informátorům z řad ostatních hackerů maximální anonymitu, k nahlášení lumpáren používá web hostovaný v síti Tor na adrese:

he5dybnt7sr6cm32xt77pazmtm65flqy6irivtflruqfc5ep7eiodiad.onion

Když ji navštívíte v Tor Browseru a víte, kdo se skrývá za skupinou DarkSide, můžete ve formuláři vše zveřejnit. Americká federální vláda vám pak domluveným způsobem pošle v přepočtu až 220 milionů korun.

Jen pro představu, to je zhruba tolik, co pro rok 2021 dostal tuzemský Ústavní soud (viz Státní rozpočet v kostce – 2021).