Odhalení Androidu 11 bylo odloženo, unikly ale první novinky. Zaměřují se na ovládání domácnosti a hudby

K odhalení betaverze nového Androidu 11 mělo dojít nyní, začátkem června, Google ale datum odložil. I přesto ale některým uživatelům beta přistála, a díky tomu tak víme, co Google chystá. Dojde k vylepšení notifikací i ovládání chytré domácnosti přímo ze systémového rozhraní.

Na představení hlavních novinek Androidu 11 si sice chvíli ještě počkáme, Googlu ale unikla chystaná beta verze mezi některé uživatele a tak máme představu o tom, co si pro nás internetový gigant chystá. Změny sice nebudou nikterak velké, ukazují ale směr, kterým se firma hodlá vydat. To bude reflektovat hlavně nové rozhraní dostupné pod vypínacím tlačítkem.

Hlavní novinkou tak bude možnost přidat ovládání chytré domácnosti. To již nyní sdružuje aplikace Google Home, pro základní úkony jako rozsvícení žárovky apod. je ale poměrně zdlouhavé ji neustále otevírat. Nově tak bude možné přidat odkaz na konkrétní zařízení či změnu jeho stavu (např. jas) přímo do menu schovaném pod dlouhým stiskem vypínacího tlačítka. Zároveň se zde zabydlí i platební karty z Google Pay – Android tak získá funkci, kterou již několik měsíců v zahraničí disponují telefony Pixel.



Větší změnu čeká i přehrávání hudby. Widget se umístí přímo v systémové části pro přepínače. (Foto: XDA Developers)

Změny se dočká i přehrávání hudby. Již několik verzí Androidu, na rozdíl třeba od iOS, funguje ovládání hudby pouze skrze notifikaci, která je připnutá, tedy stále viditelná. To by se ale nyní mělo změnit a místo zobrazení v rámci upozornění se widget s ovládáním hudby přesune do rychlých přepínačů. Jedná se tak poměrně o velký krok a osobně mě zajímá, jak bude vypadat na telefonech s menším displejem či nastaveným větším písmem. V základu by totiž měl být widget umístěný tak, že zabere polovinu displeje, což není mnoho. Po otevření rychlých přepínačů je ale již klasicky přes celou šířku.



Čekají nás i nové vzhledy ikon. (Foto: XDA Developers)

Co se týče dalších drobností, dočkáme se i nových tvarů ikon. Android totiž podporuje funkci Adaptive Icons, díky čemuž je možné si zvolit tvar, jaký se vám líbí, aniž by jej musel vykreslovat přímo vývojář. V základu tak máme klasické kulaté ikony, zvolit je možné ale i hranaté, či zaoblené. Nově přibydou další tři tvary. Zde je pak i na výrobcích telefonů, aby do svých nadstaveb podporu adaptivních ikon zabudovali.

Zdroj: XDA Developers