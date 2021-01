Odemykání telefonů obličejem se konečně obejde bez výřezu. Trinamix dal senzory pod displej

Odemykání obličejem na telefonech nejvíce zpopularizoval iPhone, který potřebné senzory umístil do velkého výřezu obrazovky. Nyní ale svítá na lepší časy – Trinamix uvedl technologii, která je skryje pod displej.

Všechny mobilní telefony, které odemykání obličejem poskytují, se potýkají s jedním zásadním problémem – kam umístit potřebné senzory a kamery? Apple ve svých iPhonech zvolil řešení ve formě velkého výřezu obrazovky, který se stal rozpoznávacím znakem těchto telefonů. Google například u svého předloňského Pixelu 4 zvolil vyšší čelo, do kterého potřebný hardware schoval.



Takto vypadá nastavení přihlášení obličejem na Pixelu 4

Ani jedno řešení ale není ideální – bud přímo zasahuje do displeje a ubírá na jeho velikosti, či zvětšuje telefon. Tomu by ale mohl být konec. Jak totiž zmiňuje web Android Authority, firma Trinamix přichází s řešením, kde senzory schovala pod OLED displej. Ten se přitom již nyní používá u všech vlajkových lodí a postupně se probojovává i do levnějších telefonů.

Na finální produkty si ale budeme muset počkat – firma zmiňuje, že spolupracuje s výrobci telefonů, kteří již řešení testují, konkrétní jména ale nezmínila. Pouze naznačila, že první produkty by mohly být v roce 2022.

V poslední době se také objevují první pokusy o přední kamery ukrytí pod displejem. Ty mají prozatím poměrně špatné výsledky, nejsou ale nefunkční. Do pár let bychom se tak snad mohli dočkat telefonů s ničím nerušeným displejem až do okrajů. A s nástupem OLED panelů do notebooků třeba i zde.

Odemykání obličejem mají i některé počítače s Windows Hello: