Od studenta k děkanovi. Rozhovor s novým děkanem Fakulty informatiky Masarykovy university Jiřím Barnatem

Blíží se období podávání přihlášek na vysoké školy. Proč by si nastávající maturanti měli vybrat ke studiu brněnskou Fakultu informatiky Masarykovy univerzity? A jak škola reaguje na nástup generativní umělé inteligence?

Dalo by se říct, že Jiří Barnat je brněnskou Fakultou informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) odkojen a nyní jí tuto péči oplácí. Postupně na ní totiž prošel prakticky všechny posty od studenta až po děkana. Tím byl zvolen na jaře 2023, do funkce pak nastoupil v září. Fakultu tak zná skutečně od úplných základů. „Za dobu její existence prošel IT obor neuvěřitelnou technologickou proměnou. Ta se samozřejmě nutně musela projevit ve způsobu i obsahu výuky,“ říká v rozhovoru pro Computer.

Fakulta informatiky je nejstarší fakultou zaměřenou na tento obor v Česku, můžete krátce přiblížit její historii? Co bylo hlavním impulsem pro její vznik?

Já jsem na FI přišel jako student v roce 1995, to už byla fakulta založena. Jako student jsem tehdy věděl, že se jedná o první fakultu v oboru, bylo to ostatně i to, co rozhodlo, že jsem šel studovat právě FI a dal jsem ji přednost před MFF UK. O důvodech vzniku mohu tedy pouze spekulovat, respektive referovat přeneseně na základě vyprávění starších kolegů. V podstatě lze důvody vzniku shrnout do jednoduchého konstatování, že poptávka po lidech vzdělaných v informatice stoupla a bylo přirozené tento obor odštěpit do samostatné fakulty a postavit ho na roveň ostatním oborům. Myslím, že historie jasně prokázala, jak vizionářský krok to tehdy byl.

Kdo je Jiří Barnat Profesor Jiří Barnat (1977), současný děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, působí na Katedře teorie programování.

Je absolventem FI MU, na které pedagogicky působí již od roku 2001. Profesorem byl jmenován v roce 2016.

Zahraniční zkušenosti získal na stážích na CWI v Amsterdamu, University of Aalborg v Dánsku a INRIA Rhône-Alpes ve Francii.

Je předním odborníkem v oblasti formální verifikace a paralelních algoritmů. V poslední době se také zabývá problematikou distribuovaných robotických platforem. Ve zmíněných oblastech publikoval více než stovku vědeckých článků.

Profesor Barnat je studenty dlouhodobě oceňovaným pedagogem. Aktuálně se podílí na výuce kurzu Neimperativní programování a kurzu Návrh a vývoj paralelních systémů. Za své pedagogické působení získal v roce 2015 cenu rektora Masarykovy Univerzity.

Jak moc se za fungování fakulty proměnila výuka? Jaké nové obory si doba vyžádala, a jaké naopak třeba už zanikly nebo se silně transformovaly?

Za dobu existence fakulty prošel IT obor neuvěřitelnou technologickou proměnou. Ta se samozřejmě nutně musela projevit ve způsobu i obsahu výuky na FI MU. Nicméně vedení fakulty si od prvopočátku uvědomovalo, že sledovat technologický vývoj a průběžně plnohodnotně aktualizovat obsah předmětů po technologické stránce je vzhledem k rychlosti změn v podstatě nemožné. Proto fakulta od začátku kladla důraz na vzdělání, nikoli školení. Tj. snažili jsme se studenty naučit myslet, chápat podstatu, chápat principy a limity metod a technologií v IT, spíše než realizovat školení v používání aktuál­ních technologií. To se myslím fakultě dlouhodobě vyplatilo a považuji to za správnou cestu. Historicky však k jisté změně došlo. Zpočátku na fakultu chodili studenti, kteří již měli zkušenost s programováním, tudíž nebylo nutné studenty v této rovině vzdělávat zcela od začátku. To se změnilo, dnes je možné na fakultu přijít i bez znalosti programování, a i přesto ji úspěšně absolvovat. Učíme vše od základu.

Od kdy na fakultě působíte vy? Mohl byste krátce popsat vaši cestu k postu děkana?

Má osobní cesta je zvláštní v tom, že přesun z jedné strany studenta na druhou stranu učitele, vědce či akademika byl vyloženě průběžný a postupný. Zhruba od třetího ročníku studia na FI jsem začal pomáhat s výukou, nejprve s opravováním písemek, následně s vedením cvičení, participací na výzkumných grantech. Jelikož jsem byl „schopen k odvodu“, šel jsem na doktorská studia zejména z důvodu odložení nástupu na základní vojenskou službu. Tato povinnost byla v době mého studia zrušena. Následně jsem nastoupil na pozici odborného asistenta a začal působit na FI v pozici akademické. V roce 2016 jsem byl požádán, abych působil na pozici proděkana pro studijní programy a statutárního zástupce děkana. V roce 2023 mě akademický senát fakulty zvolil do pozice děkana.

O Fakultě informatiky MU Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně byla založena roku 1994 jako první informatická fakulta v České republice. Dnes, při stále rostoucím zájmu o studium, poskytuje informatické vzdělání na všech stupních VŠ studia více než dvěma tisícům studentů v češtině a angličtině. Kromě kvalitní výuky je v téměř dvaceti laboratořích prováděn špičkový výzkum, často ve spolupráci s průmyslovými partnery fakulty či firmami sídlícími ve vědecko-technickém parku přímo v areálu FI. Působí na ní více jak padesátka profesorů a docentů. Tvoří ji čtyři základní katedry: Katedra počítačových systémů a komunikací

Katedra strojového učení a zpracování dat

Katedra teorie programování

Katedra vizuální informatiky Více informací najdete na www.fi.muni.cz.

S čím a proč jste se ucházel o pozici děkana, co vám pomohlo ve volbě zvítězit?

O pozici děkana jsem se ucházel se zkušeností a vědomím toho, že vím, jak fakulta funguje zevnitř. Myslím, že schopnost toto vnitřní fungování vnímat, jak pozitivně, tak i negativně, a schopnost popsat to, co se děje, bylo i to, co nakonec rozhodlo pro mé vítězství ve volbě. Do pozice děkana jsem nastupoval s vizí, že FI MU bude i nadále top vzdělávací institucí v oboru a ideálně první volbou pro všechny šikovné studenty se zájmem o obor.