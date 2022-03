Od pondělí v Rusku nefunguje Instagram. Používala ho více než půlka populace

V pátek Rusko označilo Metu za extremistickou organizaci a zahájilo trestní vyšetřování v reakci na to, že Ukrajincům a Ukrajinkám výjimečně dovolila vzývat násilí na ruské armádě. Současně Roskomnadzor řekl, že v pondělí zemi odpojí od Instagramu. A k odpojení začátkem týdne skutečně došlo, potvrzuje The Washington Post.

Ruských uživatelek a uživatelů který bylo kolem 80 milionů, tj. zhruba 55 % populace, tvrdí Adam Mosseri, šéf Instagramu. Současně 80 % ruských účtů sledovalo aspoň jeden zahraniční účet. Také v Rusku na síti působili influenceři a influencerky, které tímto ztratili zdroj obživy.

Rusko se odpojuje

Instagram sloužil jako zdroj informací, propojoval rodiny a přátele. Rusko se stále více uzavírá samo do sebe. Dříve zablokovalo mj. Facebook poté, kdy sociální síť začala blokovat ruská státní média. Meta už schvalování násilí ze strany Ukrajiny mírní – není možné vzývat smrt ruského či běloruského prezidenta.

Rusko blokuje také Twitter a momentálně se zajímá o YouTube. Zákazy zahraničních služeb lze potenciálně obejít pomocí VPN. Nedokážeme ověřit, nakolik je to řešení funkční. V zemi by měl nadále fungovat komunikátor Telegram nebo „ruský Facebook“ VK. Mnoho ruských influencerů podle The Washington Postu na Instagramu lákalo na své profily právě na těchto službách.

Čínský TikTok v zemi ještě funguje, nelze na něj ale nahrávat nová videa a přístupná nejsou videa ze zahraničí. Provozovatel se obává sporu s úřady a soudy kvůli nedávno schválenému zákonu, který lidem v Rusku zakazuje, aby šířili „fake news“ o armádě a jejích činech.

V reakci se ze země stáhla také zahraniční média, která si nejsou jistá tím, že mohou dělat svoji práci, tedy svobodně reportovat o událostech. Za porušení zákona lidem hrozí až 15letý trest odnětí svobody.

