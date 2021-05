Od nové pohovky po celý dům. Přehled programů pro návrh stavby a interiéru

Ať už chcete pouze přestavět nábytek v ložnici, nebo naopak dostat na papír představu o vysněném domě, pomohou vám s tím specializované nástroje. Vybrali jsme čtyři, které nás zaujaly možnostmi i pohodlným ovládáním.

Návrh domu či bytu, renovace interiéru včetně vybavení atd. I to jsou problémy, se kterými pomohou webové služby. Díky nim i běžní uživatelé, kteří nedisponují kdovíjakou představivostí, získají obrázek, jak se bude v kuchyni vyjímat nová linka, zda se do opraveného obýváku hodí šedá rohová sedačka nebo zda nebude trojokno příliš velké.

To vše můžete prohlížet ve 3D a v některých případech dokonce s využitím virtuální reality – ať už té „velké opravdové“, nebo jen v podobě kartonových brýlí se zasazeným telefonem.

Kompletní dům i nový obývák

Do přehledu programů jsme vybrali webové i nativní aplikace, které si poradí s návrhem interiéru díky obsáhlým katalogům produktů. Zároveň jsme zařadili i Floor Plan v rámci pokročilé kreslicí platformy Smart Draw, která slouží hlavně pro návrh půdorysu bytu. Tady už můžete počítat spíše s narýsováním plánu, od kterého by se později mohl odpíchnout projektant.

Totéž ale platí i pro návrhy vybavení – pro každého architekta bude takto zpracovaná představa velmi výhodná. Návrh interiéru v těchto aplikacích nemusí být nijak složitý – zvládnout by jej měl i méně pokročilý uživatel. Zároveň to však nebude záležitost na desítky minut ani jednotky hodin. Chystáte-li se na opravdu podrobný návrh s použitím modelů, které budou maximálně odpovídat reálným produktům, počítejte s tím, že v aplikaci strávíte desítky hodin.

Právě modely produktů jsou jednou z vlastností, která výrazně ovlivňuje použitelnost aplikace. Kromě toho, že by měl obsahovat co možná nejvíc produktů, měly by se buď blížit tomu, co je reálně na trhu, nebo s prodávaným vybavením přímo pracovat. Pokud si totiž do virtuálně zrekonstruovaného obýváku rovnou můžete navrhnout několik televizních stolků, jež reálně pořídíte na českém trhu, pak to výběr výrazně ulehčí. Na druhé straně je ale potřeba říct, že většina těchto programů pracuje s databázemi amerických nebo asijských výrobců. Pro tuzemský nábytek nebo další vybavení tak budete muset hledat vizuálně podobné produkty.