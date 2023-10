Od Angry Birds až po Call od Duty… Hrajete na mobilu hry?

Hardcore hráči se na mobily dívají skrz prsty, ale realita je taková, že se ve hrách na mobilech protočí tolik peněz jako na konzolích a počítačích dohromady. Loni to podle Newzoo bylo 92 miliard dolarů. Candy Crush Saga, Call of Duty, Among Us, Super Mario Run, World of Tanks nebo FIFA mají stovky miliony hráčů. Jste mezi nimi?

V dnešní anketě můžete hlasovat o tom, jak často či jestli vůbec na mobilu hrajete. Do diskuze pod článek ale určitě zmiňte, co hrajete, kde si k tomu najdete příležitost, kolik času tím strávíte a zdali ve hrách něco utrácíte.

Filip Kůžel

Ano, občas něco zkusím

Znám 10 užitečnějších způsobů, jak s mobilem v ruce zabít volnou chvilku, ale jo, občas si zahraju. Obvykle to jsou nějaké logické hříčky, rád vybírám v tomhle článku.

Lukáš Václavík

Ne, vůbec

Někdy před 10 lety Angry Birds a Cut the Rope, ale pak jsem na mobil už asi nic nenainstaloval. I oba Monument Valley jsem hrál jen na velkém tabletu, kde tomu ale taky moc nedám a nejvíce času jsem tam strávil se Sudoku. Když mám volnou chvíli, tak si čas na mobilu krátím čtením nebo posloucháním podcastů. A když chci hrát, tak mám PC a konzoli.

Marek Lutonský

Ano, občas něco zkusím

Reálně mám možná blíž k možnosti Ne, vůbec. Hru na velmi vzdálené ploše mobilu hledám jen výjimečně – v případě, kdy nemám po ruce čtečku e-knih, jiné čtení nebo činnost. Ne, že by mě hry nebavily, jen spíš není příležitost a na displeji mobilu jsou hry na mé oči často už příliš titěrné.

Když už něco pustím, tak nejčastěji různá logická puzzle, neopovrhnu ani hrami typu Sudoku, Backgammon. Mám celkově rád deskové hry předělané do elektronické podoby, kvůli rychlosti hraní. Na tabletu se tak třeba rád vracím k Ticket to Ride.

Kvůli novému zařízení Apple jsme teď měli doma na tři měsíce předplacenou službu Arcade. Prošel jsem nabídku, a nevybral si jedinou hru. Už mám zřejmě jiné zájmy.

Petr Urban

Ne, vůbec

Dříve jsem i hrával, na mobilu by mohlo fungovat mnoho žánrů. Jenže hraní na dotekových plackách spolehlivě zabil freemium model. Nemám problém za hru zaplatit a pak hrát bez omezení, např. první Angry Birds. Jenže vývojáři a vývojářky pochopili, že běžná populace nerada platí za hry předem a je účinnější z nich tahat peníze přes mikrotransakce až po spuštění hry.

A kdo nechce platit, může sledovat reklamy a hru hrát nesnesitelným šnečím tempem. Vzniká spousta her, které jsou ale na míru ušité tomuhle obchodnímu modelu. Což je fér, lidi to zjevně interesuje, ale já si vážím sebe a svého času. Jednou za čas si řeknu, že bych mohl zase něco zkusit a obvykle hru během pár minut opouštím. Nebavím se, umírám u toho, brečím.

Skvělý příklad, jak zprasit fungují hru, jsou Angry Birds 2. Freemium hry vás od začátku zahlcují levelováním, bonusy, třemi různými virtuálními měnami, časovými bonusy a všemožnými truhlami, kde najdete náhodně určené odměny. Celé je to zbytečně komplexní, takže se ani nepokoušíte o pochopení všech prvků a mechanik. Nemá to vlastně smysl, se samotným hraním souvisí málo.

Celé je to navržené tak, abyste museli koukat na reklamy a ideálně průběžně solit. O hru v tomto případě jde až na posledním místě. Cílem je zmanipulovat vás natolik, že do tohohle schématu využívajícího nátlakové prakticky jako časová tíseň, dokončení sbírky nebo tlak na to, abyste díky průběžnému placení byli úspěšnější v dokončení úrovní a porážení soupeřů.

Jednou za uherský rok na mobilech vyjde klasická hra, která má přidanou hodnotu, je jejich ale po čertech málo. Florence, The End of the World, Prune, Monument Valley. Takové hry si na mobilu rád zahraji, považuji je za poctivé, ale chápu, že v záplavě „bezplatné“ konkurence se jejich tvorbou těžko někdo uživí. Většinové publikum je schopné živit se plesnivou cukrovou vatou do zblbnutí.

Jakub Čížek

Ne, vůbec

Naposledy jsem přesně před dvěma lety hrál čtrnáct dní v kuse Angry Birds a rozdrtil v žebříčcích půlku Česka (a Slovenska), ale to jen z toho důvodu, že mě kolega RNA virus SARS-CoV-2 – L452R poslal na pár týdnů do izolace. Angry Birds či jakoukoliv jinou gamesu tedy na mobilu nejspíše spustím zase až při nějaké další zombie apokalypse.

Markéta Batulková Mikešová

Ne, vůbec

Ta potřeba mi skončila s dostudováním vysoké školy. Tehdy jsem si dlouhé chvíle během přednášek hraním na iPadu krátila, třeba na takovém Plants vs. Zombies mám nahráno fakt hodně, ale po dostudování vůbec. Mobilní hry mě prostě vůbec nebaví. Doma si raději zapnu Switch nebo PS5, v MHD si raději čtu knihy. Jediné výjimky za poslední roky, co si vzpomínám, tak chvíli jsem jako milovník Falloutu hrála na iPadu Fallout Shelter. V poslední době jsem pak zkusila české Beecarbonize.

Martin Nahodil

Ano, občas něco zkusím

Párkrát jsem se v minulosti snažil víc zabřednout do mobilního hraní, abych si rozšířil obzory, ale nikdy mi to nevydrželo na dlouho. Občas se anajde nějaká zajímavá novinka, která stojí za vyzkoušení. Z poslední doby to byly třeba superhrdinské kartičky v Marvel Snap, vcelku povedená hra od tvůrců Heartstone. Jeden zápas trvá jen pár minut a navíc je tady dost kartiček ke sbírání. Dnes už ji ale ani nemám nainstalovanou. Podobný případ byl i Honkai: Star Rail. Zábavná a graficky dobře vypadající tahovka po pár hodinách začíná ukazovat, že to bez dlouhého grindování nepůjde, takže jsem ji po dokončení první planety odložil.

Mikrotransakcím jsem zatím vždy úspěšně odolal. Stejně tak není v mojí mobilní knihovně žádná prémiová hra. Výjimkou je jen Polda 7, jehož mobilní verzi jsem dostal zdarma k PC krabicovce. Jinak mě mobilní hraní stále míjí, a když už mám chuť si zahrát třeba někde na cestách, radši si s sebou beru Switch.

Tomáš Holčík

Ne, vůbec

Nemám na mobilu už docela dlouho ani jednu hru. Ani Sudoku, 2048, či jinou podobnou nenáročnou věc. Hrál jsem dřív docela intenzivně několik různých her, většinou strategické a logické, pár jsem si i koupil či dodatečně zaplatil nějaké funkce ve free-to-play hrách, ale nějak mne dlouho nic zásadně neoslovilo. Na mobilních hrách mne nejvíc baví zkoumat herní mechaniku a metody, kterým se snaží z bezplatného vyzkoušení přesunout hráče do pravidelného placení mikrotransakcí. Většinou to ale nemají moc dobře zvládnuté, takže takové hry rychle odkládám.

Karel Kilián

Ne, vůbec

Na mobilním telefonu hry prakticky vůbec nehraji. Vlastně jsem je nehrál nikdy - už na mém prvním mobilu, kterým byla Nokia 5110, nahráli rekordy v Hadovi mí kamarádi, kteří si ho rádi půjčovali. Ani na dalších Nokiích jsem hry nehrál, což mi zůstalo i v éře chytrých telefonů.

Možná je to tím, že ani na počítači nejsem žádný velký pařmen. A když už si pustím nějakou hru, tak si chci užít co možná nejvíc realistickou simulaci, jakou nabízí například Microsoft Flight Simulator. A to je něco, co mi telefon se svou relativně malou obrazovkou nemá šanci nabídnout.

Martin Chroust

Ano, občas něco zkusím

Na desktopu si občas zahraju oddychovou karetní hru MTG: Arena, která má i svou mobilní verzi. Když odpočívám v obýváku, občas si do ruky vezmu telefon a hru si pustím přímo v mobilu. Navíc podporuje i stylus, a tak není problém s přesným ovládáním.

Hraní je sice volnočasová aktivita, ale potřebuju k němu trochu klidu. Pokud kolem mě skáčou děti, nic z toho nebude. Venku hraju Pokémon Go, a to, jednak z důvodu nostalgie, jednak kvůli pohybu. Od roku 2016 jsem se spuštěnou hrou ušel 11 746 km, a troufám si říci, že minimálně třetina je čistě kvůli hře samotné. Při venčení psa tak vyplním dlouhou chvíli, přesto se za žádného hardcore mobilního hráče nepovažuju.

Celkově mi jde proti srsti strategie předplatných, mikrotransakcí nebo her, ve kterých si za peníze (ideálně do nekonečna) odemykáte obsah. V telefonu mám ještě nainstalovanou legendární hru Titan Quest, kterou jsem si koupil už před pár lety a dovybavil o všechna rozšíření. Čas od času si ji zapnu, třeba tehdy, když dostanou chuť zahrát si mobilní Diablo. Stačí si jen vzpomenout si mě čeká, a mnohem raději se vrhnu do světa titánů, v němž je vše přeložené do češtiny. Na komplexnější hraní mám Steam Deck, kde si pouštím komplexnější hry běžně určené pro Windows.

A co vy, hrajete na mobilu hry?