Ochlazení počítačového trhu. Konec nedostatku, počkejte si na zásadní pokles cen

Přehřátí trhu s elektronikou a zvláště s notebooky, počítači nebo jednotlivými komponenty jako grafickými kartami nebo RAM DDR5 není těžké ilustrovat. Zejména rok 2021 byl ukázkovým příkladem špatné dostupnosti, nafouknutých cen i arogance výrobců, obchodů nebo tzv. scalperů.

Co všechno reálně způsobil covid? Kvůli nutnosti práce z domu a komunikace na dálku výrazně vzrostla poptávka po počítačích všeho druhu i příslušenství. Překvapivě se mnohdy prodeje více zvyšovaly až v dalších vlnách šíření nemoci, když si lidé uvědomili, že jim k práci například nestačí firemní notebook, ale potřebují k němu ergonomickou myš a kvalitní monitor. Covid ale zároveň omezil nabídku, protože se zavíraly továrny a zpomalila se mezinárodní doprava.

Už to byl velmi nebezpečný mix, do něhož se na konci roku 2020 přimíchal nástup nových generací grafických karet a nová vlna těžby kryptoměn. Ta znamenala extrémní poptávku po zboží s omezenou dostupností, a to i ze stran hráčů a běžných uživatelů; těžaři je však byli ochotní přeplácet.

Proč nehrozí opakování nedostatku

Vyhlídky na následující měsíce mohou být plné obav, protože nastane mnoho podmínek jako před dvěma lety. Hrozí další vlna omezení kvůli covidu, na podzim mají dorazit nové grafiky i procesory a k tomu se přidávají otázky vztažené k válce na Ukrajině. Ovšem ekonomická situace nedostatku nenahrává.



Ceny kryptoměn včetně etherea kolísají a klesají, jejich těžba se již nevyplatí. Zdroj: Etherscan

Covid byl v některých ekonomických otázkách velmi paradoxní, protože i přes zřejmé problémy stále rostly platy, byla nízká nezaměstnanosti a velmi se dařilo technologickému průmyslu. Dnešní podmínky vysokých cen za energie, inflace a obecné nejistoty znamenají nejen pokles hodnot akcií technologických firem, ale i vyhodnocení kryptoměn jako vysoce rizikové investice, zatímco inflace zavřela některé a otevřela jiné investiční možnosti.

Kryptoměny dnes nemají ideální podmínky pro růst cen ani těžbu. Nejsnadněji doma těžitelnou kryptoměnu ethereum čeká výrazná proměna. Takzvaný The Merge plánovaný na konec září znamená ukončení těžby této kryptoměny na grafických kartách a přechod na Proof-of-Stake. Potvrzení transakce tedy nebude vyžadovat hrubou výpočetní sílu, ale nově budou vlastníci kryptoměny ověřovat transakce a budou ručit určitým vkladem, což by je mělo odradit od nekalých záměrů. Pokud se neobjeví nová kryptoměna využívající sílu grafických karet (čemuž situace nenahrává), znamená to, že na konci září zaplaví bazary použité grafiky i jiné kusy těžařského vybavení.

Plné sklady jsou již nyní

Protože v době celosvětových lockdownů byla velmi vysoká poptávka po počítačovém vybavení, narostla i výroba. Jenže opatření pominula, těžařská horečka také a výrobní linky stále jely vysokým tempem. To vyústilo v nahromadění zejména grafických karet na skladech; další dříve nedostatkové komponenty jako DDR5 RAM neměly zvláště navýšenou výrobu kvůli covidu, takže se nyní jejich dostupnost a ceny spíše vrací k rozumným hodnotám.

Plné sklady grafických karet jsou problémové zejména pro výrobce – nyní je těžaři rozhodně kupovat nebudou a hráči začínají číhat na nové generace přicházející na podzim. Přestože nedávno se grafiky stěží daly sehnat a sotva se dostaly na doporučené ceny či blízko nim, nyní Nvidia významně zlevnila předražené nejvýkonnější modely. Oficiálně se tak stalo jen dočasně a nové doporučené ceny jsou stále vyšší, než za kolik se dané grafiky aktuálně prodávají.

Spíše než zákazníkům tím výrobce uleví obchodům a distributorům, aby na prodejích netratili (vykrývají část rozdílu mezi doporučenou a reálnou tržní cenou ze svého výdělku) a aby tyto modely dostaly do oběhu. Největší problém bude prodat hi-endový segment se ziskem v době po nástupu nové generace, takže se jich musí zbavit nyní. Tímto si firma prošla s plnými sklady generace Pascal (řada GTX 1000) před příchodem Turingu (řady RTX 2000) a nebylo to nic příjemného. Možná kvůli tomu Nvidia opozdí i uvedení nové generace na trh.

„Dočasná“ slevová akce Nvidie:

GPU původní doporučená cena aktuální doporučená cena RTX 3090 Ti 2000 $ / 58 600 Kč 1500 $ / 44 000 Kč RTX 3090 1500 $ / 44 000 Kč 1300 $ / 38 000 Kč RTX 3080 Ti 1200 $ / 35 000 Kč 1100 $ / 32 300 Kč RTX 3080 12 GB nebyla 800 $ / 23 500 Kč

Přepočteno při aktuálním kurzu, při vypuštění grafik na trh byl před dvěma lety nižší kurz. Zdroj: PC Gamer

Kromě plných skladů hrozí ještě jedna pohroma – záplava levných grafických karet v bazarech. Tento problém záleží na geografické poloze, protože pro těžbu kryptoměn byly příhodné určité státy (dříve Asie, ale nastal velký přesun do USA) a tam se zesílí nabídka nejdříve a nejvíce. Pokud tam nebude existovat dostatečná poptávka, mohou se použité grafiky distribuovat do dalších zemí. Nelze ovšem předeslat, zdali dorazí i do Česka, ovšem mohlo by tu přijít celosvětové snížení cen zaviněné právě vysokým množstvím bazarového zboží a nutností vyprázdnit sklady před příchodem nových generací.



Výkonnost sítě odráží počet zapojených grafických karet, pokles většinou značí, že se těžař grafické karty zbavil. Zdroj: Etherscan

Můžeme tak s úsměvem vzpomínat na prorocká vyjádření o tom, že nedostatek elektroniky přetrvá do roku 2023 a možná i dále. Když půjdeme na dřeň problému, omezením byla výroba polovodičových čipů. Protože nyní těžaři nebudou skupovat grafické karty a protože kvůli ochlazení ekonomiky (a nedávným nákupům) domácnosti nepotřebují tolik elektroniky, už se nebude jednat o limitující faktor. TSMC, jeden z největších výrobců polovodičů, již snižuje odhady výnosů na následující období.

Nabídka se rozroste, ale co poptávka?

Na podzim nemůžeme mluvit jen o nových generacích grafických karet Nvidie i AMD, obměně procesorů AMD a Intelu, ale i zcela nových grafických kartách Intelu. Ty jsou zatím problémové, Intel trápí ovladače a výkonem se bude asi pohybovat okolo RTX 3060, takže se sotva dostane na mainstreamový výkon. Navíc po průtazích kvůli obtížím s ovladači přijdou tyto grafiky na trh chvíli před uvedením nových a znatelně výkonnějších konkurenčních modelů. Intel tedy nebude mít moc možností a je pravděpodobné, že vsadí na agresivní cenu, aby získal na trhu aspoň nějaký podíl.



Takto má podle uniklého dokumentu vypadat portfólio grafických karet Intelu, půjdou především do levných sestav. Zdroj: Wccftech

Abychom se nebavili jen o grafických kartách, aktuální poměr nabídky a poptávky znamená, že se rozšiřuje dříve nedostatkový sortiment na policích obchodů. Paměti DDR5 už jsou dostupné v rozumné míře a jejich ceny klesly za několik měsíců o tisíce. Nejsou sice na úrovni DDR4, další pokles se ještě očekává. Zmizel problém s nedostatkem základních desek pro Intel Alder Lake procesory a situace se zlepšuje i v Hi-Fi audio technice.

V blízkých měsících se tedy nejspíše dočkáme rozmanitější a kompletně obnovené nabídky, budou o ni ovšem mít lidé zájem? Existují tři hlavní překážky – potenciální ekonomická recese, zvyšující se spotřeba komponent a nedávný upgrade. Je totiž možné, že mnoho hráčů zůstalo bez dobré grafické karty přes období lockdownů a po nové grafice sáhlo při první příležitosti. Pokud tedy vylepšovali počítač v posledním půl roce a ještě zaplatili vyšší cenu, nebudou mít zájem v nejbližší době do počítače investovat.

Kvůli inflaci a vysokým cenám energií zejména v Evropě mají lidé méně peněz na nákup drahé zábavní elektroniky. Odradit je může i velmi vysoká spotřeba nových komponent. Intel již zvýšil limity spotřeby u poslední generace procesorů Alder Lake a bude v tom pokračovat, AMD svým nadcházejícím procesorům také dovolí brát si více elektřiny. Ještě rychlejším tempem se zvyšuje spotřeba u grafických karet a podle informací MLID má růst celým portfoliem AMD i Nvidie do hodnoty 450 W u běžných modelů a až 600 W u speciálních edicí.

Vývoj situace může být nejistý

Z trendů je patrné, že by se měly dostupnosti vrátit do normálního stavu a ceny klesat, možná dokonce razantně spadnout. Takto to vidí i mnoho pozorovatelů, například Hardware Unboxed s velmi dobrým přehledem již v mnoha segmentech radí čekat. Nové generace grafik přinesou potenciálně až dvojnásobný výkon a ceny by neměly být tak vyšponované jako při vrcholu těžby. Jenže do toho mohou promluvit neočekávané celosvětové události.

Ať už by šlo o vývoj války na Ukrajině, který se může projevit nedostatkem vzácných plynů potřebných při výrobě polovodičů. Nebo mohou nastat další problémy s dopravou či výrobou kvůli dalšímu šíření covidu. Případně může nastat energetická krize nebo výrazná ekonomická recese, v níž o koupi grafiky nebo vůbec hraní na žravém počítači ani nebudete uvažovat. Případně počítač může být rozumnou možností, jak si v zimě přitopit v bytě.